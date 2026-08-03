Battaglia della Meloria, mercoledì in Campopisano la celebrazione del 742esimo anniversario

Genova. Mercoledì 5 agosto alle 17, Genova celebra il 742esimo anniversario della Battaglia della Meloria con un ricco pomeriggio dedicato alla memoria, alla divulgazione storica e alla valorizzazione del patrimonio cittadino.

L’iniziativa, organizzata annualmente dal Comune di Pisa, con il supporto del Comune di Genova, si svolgerà in Campopisano, nel centro storico, alla presenza del presidente del Consiglio comunale Claudio Villa e di una rappresentanza dell’amministrazione comunale di Pisa.

La commemorazione rappresenta un momento di ricordo dei caduti della celebre battaglia del 1284, e un’occasione di approfondimento storico e di riflessione sui legami che, nel corso dei secoli, hanno unito e contrapposto Genova e Pisa, due tra le più gloriose Repubbliche Marinare del Mediterraneo.

La cerimonia prenderà il via alle 17 a Campopisano con gli interventi di Riccardo Buscemi, presidente dell’Associazione culturale pisana Il Mosaico; seguiranno i saluti istituzionali dei rappresentanti dei Comuni di Genova (con il Presidente del Consiglio Comunale Claudio Villa) e di Pisa. Al termine verrà deposta una corona d’alloro presso la lapide. Concluderà la cerimonia la Prof.ssa Maria Luisa Ceccarelli Lemut dell’Universita di Pisa.

Alla commemorazione prenderanno parte anche i Gruppi Storici di Genova e Pisa, che contribuiranno a rievocare il contesto e l’atmosfera dell’epoca. Per promuovere il rapporto tra le due ex Repubbliche marinare, il Comune di Genova organizza, nella giornata della commemorazione, visite guidate gratuite al Museo di Sant’Agostino.