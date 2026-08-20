Basket, Divisione Regionale 1: il girone ligure

Genova. È stato definito l’organico della Divisione Regionale 1 per la stagione sportiva 2026/2027.
Saranno 13 le squadre ai nastri di partenza del campionato:
ANSPI ASD Pol. S. Nazario Varazze Juvenilia
A.S.D. CFFS Cogoleto Basket
ASD Ardita Juventus
ASD IM. BK Riviera dei Fiori
A.Dil. Basket Pegli
Basket and Volley Club
Blue Sea Basket
CUS Genova A.S. Dil.
Next Step Basket Rapallo A.S.D.
PGS Auxilium S.S.D.R.L.
Pro Recco Basket A.S.D.
Seagulls Genova Academy
UISP Rivarolo
Completata dunque la composizione definitiva del campionato, che vedrà le tredici formazioni confrontarsi nel corso della stagione 2026/27.