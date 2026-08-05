Barca in fiamme davanti a Molo Giano affonda dopo lo spegnimento del rogo e i controlli: aperta un’inchiesta

Genova. Prima l’incendio a bordo le cui cause sono ancora a vaglio degli inquirenti, poi il soccorso e quella che doveva essere una messa in sicurezza, ma con la barca che è invece affondata inghiottita dalle acque del porto. E’ successo tra le sera e la notte tra il 2 e il 3 agosto e sulla vicenda la procura di Genova ha aperto un’inchiesta.

L’intervento di soccorso era scattato la sera del 2 agosto nello specchio d’acqua davanti a Molo Giano nel porto di Genova, quando nella zona di poppa di una piccola imbarcazione da diporto era scoppiano un incendio.

A bordo c’erano cinque persone tra cui una bimba di 7 anni, I vigili del fuoco, arrivati in forze sul posto insieme alla Capitaneria di porto, avevano spento l’incendio e la piccola imbarcazione era stata trainata e ormeggiata in testa al molo.

Nessuno era rimasto ferito o intossicato. I vigili del fuoco, dopo la bonifica, avevano effettuato un controllo sotto lo scafo con i sommozzatori non rilevando criticità. Ma la mattina successiva dell’imbarcazione danneggiata nessuna traccia. Per ritrovarla il personale della capitaneria di porto ha dovuto visionare le telecamere di sorveglianza grazie alle quali ha scoperto che la barca era affondata nel corso della notte, intorno alle 2 e mezza, senza che nessuno se ne accorgesse.

La relazione sull’accaduto è stata depositata dalla capitaneria di porto al pm Federico Panichi che ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti per incendio colposo naufragio colposo e inquinamento ambientale.