Genova. Al termine del Trofeo Spagnolo, dove il Genoa è stato sconfitto dal Rc Deportivo a Coruna, ha parlato Tommaso Baldanzi. Il centrocampista replica alla domanda se la squadra sia indietro di condizione: “È tosta, stiamo lavorando tanto, sia a Moena sia in Inghilterra. Siamo un po’ pesanti, non indietro, com’è giusto che sia. Abbiamo fatto una partita alla pari contro una squadra forte. Possiamo giocare meglio e fare tutto meglio. Siamo all’inizio. Non voglio sminuire questa partita, ma ora arrivano le partite che davvero contano, quindi dobbiamo arrivare preparati ed essere pronti a fare bene”.

Ai tifosi del Genoa dice: “Al momento siamo molto pesanti. Oggi abbiamo fatto una partita alla pari e intensa, contro una squadra forte. In Inghilterra abbiamo vinto contro il Leicester che andava veramente forte e abbiamo perso alla grande contro il Bournemouth, che è una delle squadre più forti d’Inghilterra. Sono tutti test necessari per arrivare alle partite che adesso sono importanti. Sono tanti anni che il Genoa non parte bene, sappiamo quanto è importante l’inizio per cui ci teniamo a farlo”.

Sul ruolo non ha preferenze. De Rossi lo ha impiegato alle spalle di una punta o di due in questa partita: “Mi piacciono tutte e due, il mister nel corso della partita mi ha spostato anche mezzala. Ci stiamo lavorando, penso sia una soluzione in più per me e per il Genoa”.

Lo si vedrà anche più avanzato? “Dovete chiederlo al mister. Nelle prime partite ho fatto la mezzala. Abbiamo avuto un po’ di infortuni, che sono un po’ tutti in quella posizione, quindi mancavano un po’ di giocatori”.

Il fatto che siano arrivati tanti nuovi rende Baldanzi uno di quelli che conosce già il mondo Genoa e quindi in grado di trasmettere cosa significhi indossare la maglia rossoblù: “Sento questa responsabilità, so che è stato fatto un investimento importante su di me. Spero negli anni di poter diventare un leader umano oltre che tecnico nei confronti di tutta questa gente, che anche oggi tengo a ringraziare perché era molto numerosa”.

Sono entrate qualità diverse a centrocampo che potrebbero vedere un Genoa più offensivo: “Sicuramente è il nostro obiettivo. Possiamo fare meglio. I giocatori arrivati sono molto validi, ne arriveranno altri. Dobbiamo farli integrare il più velocemente possibile, anche perché il nostro calcio è diverso rispetto a magari da dove arrivano. Ce la faranno sicuramente”.

Lui si sente bene, dopo una stagione non al massimo per problemi muscolari: “Sto benissimo. Ho rincorso un po’ il tempo, ci tenevo a dimostrare di voler rimanere qui. Ho fatto tutta la preparazione e spero di poter continuare a fare bene”.

Però in questa partita la giocata “alla Baldanzi” non è arrivata e mancano ancora tasselli: un esterno destro, un centravanti. La partita con l’Ascoli non sarà facile… “Ne abbiamo parlato con il mister. Loro sono una squadra forte e in salute, dobbiamo farci trovare pronti e dobbiamo cercare di vincere la partita perché ci teniamo ed è importante”.

Non è un caso che Baldanzi abbia esternato qualche gesto di disappunto: “Io chiedo sempre di più da me stesso. Stiamo arrivando da una preparazione molto tosta, ci possono mancare alcune cose che adesso non possono più mancare”.

Le voci parlano di un possibile arrivo di El Shaarawy, che Baldanzi conosce bene e gli farebbe piacere il suo arrivo: “Tantissimo, è un ragazzo fortissimo. Lo sapete tutti, è anni che lo dimostra. È un ragazzo bravissimo, gli voglio un sacco di bene e mi ha trattato sempre bene in quei due anni. Non ci siamo sentiti in questi giorni”.