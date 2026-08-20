Pioggia e allagamenti in autostrada, tre incidenti e code

Genova. Problemi anche in autostrada per il forte maltempo che ha colpito Genova e la Liguria in questo giovedì 20 agosto.

Intorno alle 15 si registravano forti piogge sulla A7 Serravalle-Genova tra i caselli di Bolzaneto e di Sampierdarena e un incidente tra il bivio con la A12 e l’A10 in direzione Genova. Due persone sono rimaste ferite, tra cui un minore, non in modo grave.

Altri due incidenti si sono verificati alle 16 sulla A12 in direzione Genova tra i caselli di Nervi e il bivio con la A7 e sulla A26 nel tratto tra Masone e il bivio con la A10. Sul posto la polizia stradale e il personale di Autostrade. Sui tratti si sono formate code che alle 16 si allungavano per diversi chilometri.