Autostrade, code e disagi: incendio sulla A12 e tamponamento sulla A10

Genova. Oltre alla pioggia, la mattinata genovese è caratterizzata da rallentamenti sulla rete autostradale ligure a causa di due distinti episodi.

Attorno alle ore 10, un’automobile ha preso fuoco nel tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna, lungo la carreggiata in direzione Genova. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, il 118 e la Croce Rossa di Riva Trigoso. Non si registrano feriti gravi. L’evento ha generato quattro chilometri di coda.

Sulla A10 si è verificato un tamponamento tra due autovetture tra Pietra Ligure e Feglino. Il bilancio è di un ferito lieve. L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico: dai sei chilometri di coda a tratti rilevati alle 11, si è passati a dodici chilometri di incolonnamento verso le 11:45. La circolazione risulta fortemente rallentata ma non bloccata.