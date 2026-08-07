Autonomia differenziata, Natale e Sanna (Pd): “Una legge che per la Liguria sarà solo un disastro”

Genova. “Se Bucci ha interrotto la sua crociera in barca a vela per approvare la fine della sanità ligure e il depotenziamento della Protezione Civile poteva continuare a navigare e a fare come per il consiglio sulla diga: pensare ad altro”, dichiarano il segretario del PD Liguria Davide Natale e il capogruppo PD Armando Sanna dopo gli ultimi o assaggiati annunciati dalla Giunta su Autonomia differenziata.

“Viviamo in una regione il cui disavanzo di bilancio alla voce sanità è di 163 milioni di euro; in cui il saldo tra le fughe passive e coloro che si vengono a curare in Liguria è di 74 milioni di euro; in cui, purtroppo, ogni anno in qualche territorio abbiamo necessità di supporto statale per eventi calamitosi, l’unico pensiero di chi ci governa non è quello di rispondere alle esigenze dei cittadini ma rispondere alla chiamata della Lega che vuole come un feticcio il voto favorevole su questo disastro che è l’Autonomia differenziata da parte delle regioni del nord incurante degli effetti che ne conseguono. Lo aspettiamo con determinazione nella discussione che si avvierà in commissione e in consiglio perché noi stiamo con i liguri e con loro proviamo a risolvere i problemi di ogni giorno e non sottostiamo ai ricatti politici di nessuno”, sottolineano

“Nel frattempo Rixi accentra tutto su Roma per quanto riguarda la portualità, spogliando di fatto i territori della possibilità di decidere il proprio futuro, ma su questo Bucci tace e vota a favore della riforma non ascoltando chi vive il porto, intorno al porto e del porto. Anche su questo continueremo la nostra battaglia” concludono.

“Ne avessero azzeccata una Sanna e Natale. In un solo comunicato i consiglieri del Pd sono riusciti a inanellare tante di quelle cose non vere da far concorrenza agli infilatori di perle. Talmente ossessionati dalle ferie del presidente Marco Bucci e imbarazzati per aver fatto perdere una convocazione di consiglio per una seduta sulla diga che non poteva svolgersi come ben sapevano, si sono persino sognati Bucci impegnato in un frettoloso ritorno anticipato che non è mai avvenuto”. Così i consiglieri di Vince Liguria Matteo Campora e eFederico Bogliolo con i consiglieri Marco Frascatore e Walter Sorriento di Orgoglio Liguria – Bucci Presidente hanno commentato la nota divulgata dai consiglieri dem Sanna e Natale che parla di una fantomatica interruzione anticipata delle ferie del Presidente Bucci per approvare l’autonomia differenziata.

“A corto di fantasia, hanno rispolverato i loro cavalli di battaglia più populistici, a partire dal buco di bilancio della Sanità smentito persino dalla Corte dei Conti. Hanno messo in discussione la Protezione Civile regionale che è un’eccellenza presa ad esempio e imitata a livello nazionale, proprio mentre ci sono regioni del centrosinistra che sui ripetuti disastri ambientali dovrebbero indurre al silenzio”.

“I consiglieri dem attribuiscono all’autonomia differenziata addirittura la fine della Sanità e il depotenziamento della Protezione Civile, fingendo di non ricordare che il processo che si avvia a conclusione, oltre a raggiungere l’obiettivo esattamente opposto, è in corso da ben 8 anni, che Regione Liguria insieme a Veneto, Lombardia e Piemonte, lavora a questo risultato già da quando era insediata la giunta Toti e tutti i passaggi sono stati sempre approvati dal consiglio regionale competente. Magari neppure sanno che a chiedere con forza l’autonomia differenziata al governo Conte era stata, nel 2017, anche l’Emilia Romagna di Bonaccini. Sarà certamente il caldo a fare brutti scherzi al ghost writer di Sanna e Natale. Anziché preoccuparsi delle ferie di Bucci, pensino a godersi le loro. Che un po’ di buon vento accompagni anche loro: può aiutarli a rinfrescarsi le idee”, concludono.