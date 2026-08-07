Autonomia differenziata, via libera dalla giunta regionale: a settembre il voto in Consiglio

Genova. Via libera della giunta regionale agli ultimi passaggi per l’autonomia differenziata. Il testo degli schemi di intesa definitivi con il Governo è stato approvato e verrà inviato alle competenti commissioni, per poi approdare nell’aula del consiglio regionale entro la metà di settembre.

La giunta ha così recepito le ultime modifiche introdotte dal passaggio alla Camera e al Senato per quanto riguarda l’attribuzione di particolari condizioni di autonomia alla Regione Liguria in materia di protezione civile, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica e professioni.

“Si tratta di un passo atteso da 8 anni, da quando la Liguria ha avviato per prima insieme a Veneto e Lombardia, la trattativa con il Governo. Queste intese definitive sono frutto di un intenso lavoro condotto nel solco della nostra Costituzione che riconosce la possibilità di devolvere alle regioni a statuto ordinario ulteriori competenze in alcune materie – osservano il presidente Marco Bucci e la vicepresidente Simona Ferro -. Con queste intese avremo così la possibilità di adottare decisioni più rapide per la nostra regione, evitando un aggravio di burocrazia e di tempi che, molto spesso, si rivela particolarmente negativo in situazioni di emergenza ma anche laddove ci si trova a far fronte a specifiche esigenze del territorio. Il testo definitivo sarà ora sottoposto all’approvazione del consiglio regionale, previa consultazione del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria”.

Invernizzi (Fdi): “Traguardo storico”

«L’approvazione da parte della Giunta regionale degli schemi di intesa definitivi sull’Autonomia differenziata rappresenta un traguardo storico e atteso da oltre otto anni. Un percorso avviato nel solco della Costituzione, che vede oggi la Liguria pronta ad assumere un ruolo da protagonista attiva nel proprio sviluppo socio-economico». È quanto afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.

«I passaggi completati alla Camera e al Senato hanno perfezionato un impianto solido che riconosce alla nostra Regione competenze fondamentali in materie strategiche: protezione civile, salute, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica e professioni», dice Invernizzi, che ricorda anche che «non si tratta di mere competenze burocratiche, ma di strumenti concreti che ci consentiranno di fornire risposte immediate ai cittadini, superando lungaggini amministrative che spesso rallentano le decisioni chiave, specialmente nella gestione delle emergenze e nella tutela del territorio».

«Il nostro gruppo, come l’intera maggioranza, ha sempre sostenuto un’autonomia responsabile, capace di valorizzare le specificità locali e premiare la buona amministrazione. In vista del prossimo approdo del testo nelle commissioni e nell’Aula del Consiglio regionale entro la metà di settembre, il nostro gruppo lavorerà con il massimo impegno per garantire un iter rapido e condiviso, previo confronto con il Consiglio delle Autonomie Locali. Consegniamo alla Liguria una struttura più agile e vicina alle reali esigenze dei cittadini», conclude Invernizzi.