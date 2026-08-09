Valpolcevera, autobus ‘parcheggiati’ in via Perlasca: Usb denuncia: “Troppo pericoloso”

Genova. Anche il ponente genovese e l’entroterra fanno i conti con la crisi Amt, e da Usb Lavoro Privato – Settore Trasporti Liguria arriva l’allarme per alcune linee in particolare, quelle della Valpocevera e di Campo Ligure.

“La gravissima carenza di autobus operativi colpisce in modo devastante le periferie e i collegamenti vallivi – scrive il sindacato – Questo disastro è figlio diretto dei ritardi nei pagamenti ai fornitori, un cortocircuito finanziario che sta bloccando l’arrivo dei pezzi di ricambio e impedendo la riconsegna dei mezzi da parte delle officine e delle carrozzerie esterne. Senza fondi e senza materiali i depositi restano vuoti e le comunità isolate”

In Valpolcevera, via Perlasca viene individuato come “caso limite. Gli autisti della Valpolcevera continuano a essere ‘parcheggiati’ in una situazione precaria e pericolosa presso la rimessa improvvisata di via Perlasca. Nata come soluzione provvisoria, è diventata una trappola che perdura da oltre due anni senza che nessuno sia stato in grado di trovare una soluzione definitiva. Ogni giorno, le manovre di ingresso e uscita dalla rimessa rappresentano un rischio costante: la strada è percorsa da veicoli ad alta velocità e la visibilità è scarsa, rendendo estremamente pericolosa l’immissione nel traffico di un autobus, mezzo che, per dimensioni e dinamica, non può certo muoversi come un’autovettura normale. Inoltre, a causa della viabilità e dei sensi unici, ogni ingresso e uscita dalla struttura comporta dei lunghissimi tratti di percorso in “fuori servizio”, determinando un dispendio di risorse e un aumento dei costi di gestione in maniera del tutto inverosimile”.

Usb punta quindi il dito contro “la mancanza cronica di personale e la programmazione scellerata“, chiedendo che si sblocchino le assunzioni e si presti attenzione anche all’emergenza caldo, realizzando punti di ristoro per gli autisti.