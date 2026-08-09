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Crisi

Valpolcevera, autobus ‘parcheggiati’ in via Perlasca: Usb denuncia: “Troppo pericoloso”

Il riferimento è alla rimessa provvisoria "diventata una trappola che perdura da oltre due anni senza che nessuno sia stato in grado di trovare una soluzione definitiva"

bus autobus amt centro autisti

Genova. Anche il ponente genovese e l’entroterra fanno i conti con la crisi Amt, e da Usb Lavoro Privato – Settore Trasporti Liguria arriva l’allarme per alcune linee in particolare, quelle della Valpocevera e di Campo Ligure.

“La gravissima carenza di autobus operativi colpisce in modo devastante le periferie e i collegamenti vallivi – scrive il sindacato – Questo disastro è figlio diretto dei ritardi nei pagamenti ai fornitori, un cortocircuito finanziario che sta bloccando l’arrivo dei pezzi di ricambio e impedendo la riconsegna dei mezzi da parte delle officine e delle carrozzerie esterne. Senza fondi e senza materiali i depositi restano vuoti e le comunità isolate”

In Valpolcevera, via Perlasca viene individuato come “caso limite. Gli autisti della Valpolcevera continuano a essere ‘parcheggiati’ in una situazione precaria e pericolosa presso la rimessa improvvisata di via Perlasca. Nata come soluzione provvisoria, è diventata una trappola che perdura da oltre due anni senza che nessuno sia stato in grado di trovare una soluzione definitiva. Ogni giorno, le manovre di ingresso e uscita dalla rimessa rappresentano un rischio costante: la strada è percorsa da veicoli ad alta velocità e la visibilità è scarsa, rendendo estremamente pericolosa l’immissione nel traffico di un autobus, mezzo che, per dimensioni e dinamica, non può certo muoversi come un’autovettura normale. Inoltre, a causa della viabilità e dei sensi unici, ogni ingresso e uscita dalla struttura comporta dei lunghissimi tratti di percorso in “fuori servizio”, determinando un dispendio di risorse e un aumento dei costi di gestione in maniera del tutto inverosimile”.

Usb punta quindi il dito contro “la mancanza cronica di personale e la programmazione scellerata“, chiedendo che si sblocchino le assunzioni e si presti attenzione anche all’emergenza caldo, realizzando punti di ristoro per gli autisti.

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