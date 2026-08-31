San Fruttuoso, autobus Amt frena per evitare un veicolo, due passeggere ferite

Genova. Due passeggere di un autobus Amt sono rimaste ferite dopo essere cadute a terra a causa di una brusca fermata del mezzo pubblico.

L’autista del bus ha dovuto frenare per evitare un veicolo che avrebbe tagliato la strada, secondo le prime ricostruzioni.

Il fatto è avvenuto in piazza Giusti, nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova, poco prima di mezzogiorno.

Sul posto i soccorritori del 118 e della Squadra Emergenza. Le due passeggere, tra i 50 e i 60 anni, hanno riportato trauma cranico e altri traumi e sono state portate via in barella. Le loro condizioni non sono gravi.

Presente sul luogo dell’incidente la polizia locale, per i rilievi e per regolare il traffico, e il personale Amt.