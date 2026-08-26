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Paura

Auto in fiamme sulla rampa per la Guida Rossa, a bordo anche una bambina di 7 anni

La piccola è stata portata al Gaslini in codice verde ma non ha riportato ustioni. Colonna di fumo nero su Cornigliano, chiuso l'accesso dall'autostrada in direzione levante

Video di Maria Spla

Genova. Momenti di paura nel tardo pomeriggio in via Melen, sulla rampa che conduce alla strada Guido Rossa dopo lo svincolo autostradale di Genova Aeroporto, per un’auto che ha preso fuoco. La densa colonna di fumo nero ha invaso la carreggiata e si è diffusa anche verso le case, allarmando molti cittadini.

È successo poco prima delle 19. A bordo c’erano tre persone tra cui una bambina di 7 anni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute diverse ambulanze.

Per fortuna l’automobilista è riuscito a fermarsi, scendere e chiamare i soccorsi. Tutti gli occupanti hanno lasciato in tempo l’abitacolo. La piccola, molto spaventata, è stata trasportata in codice verde all’ospedale Gaslini anche se non ha riportato ustioni. All’ospedale Villa Scassi in codice verde anche un’altra persona che viaggiava in macchina.

In breve i vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza il veicolo evitando conseguenze peggiori. La polizia locale ha chiuso la strada per consentire ai vigili del fuoco di spegnere l’incendio ed è stato chiuso anche l’accesso dall’autostrada in direzione levante (alle 19.30 era ancora chiuso). L’auto è andata completamente distrutta.

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