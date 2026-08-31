Autista di un autobus Amt aggredita a sputi a Sampierdarena, carabinieri e soccorsi sul posto

Genova. Ancora un’aggressione nei confronti del personale di Amt. L’autista di un autobus della linea 18 è stata insultata e colpita da sputi da un uomo, poi fermato dai carabinieri, per ragioni ancora da chiarire.

È successo nella mattinata di oggi, lunedì 31 agosto, in piazza Montano, a Sampierdarena, alla fermata nei pressi dei portici, in direzione di via Degola dove il bus sarebbe poi giunto a capolinea.

L’aggressore, secondo i primi riscontri, avrebbe anche danneggiato il mezzo, in particolare una porta.

“L’ennesimo episodio, la situazione è insostenibile – dice Roberto Piccardo, del sindacato Ugl – non si può arrivare a questi punti, poi non lamentiamoci se la gente lascia l’azienda”.

La conducente del mezzo pubblico è stata portata in ospedale per accertamenti, per scongiurare il rischio di infezioni. L’uomo è stato fermato dai carabinieri, arrivati sul posto insieme ai soccorsi.

Ieri un altro episodio, a Principe: un uomo ha minacciato di picchiare un autista perché, a suo dire, non stava passando l’autobus che attendeva da tempo.