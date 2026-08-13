Ats Area 3, allarme personale per i controlli alimentari. Fp Cgil: “Struttura al collasso, subito assunzioni”

Genova. È emergenza personale presso la struttura di igiene degli alimenti e della nutrizione della Ats Area 3. “I controlli sulla sicurezza alimentare e sulla salute pubblica rischiano di subire un pesante stop”, è l’allarme lanciato dal segretario generale della Fp Cgil Genova Luca Infantino che parla di “gravissima paralisi operativa” per un “presidio fondamentale” del dipartimento di Prevenzione.

La struttura, tra gli altri compiti, ha quello di effettuare controlli su bar, ristoranti, industrie alimentari, mense. “Il quadro genovese – denuncia il sindacato – è drammatico: il servizio, che opera spesso al fianco delle forze dell’ordine per garantire verifiche sui prodotti alimentari e sulla salute dei cittadini, è ormai al collasso“.

“L’organico è composto da 12 tecnici a fronte dei 50 previsti da decreto ministeriale rispetto alla popolazione di Genova e nonostante ciò, il piano assunzioni autorizza appena 2 nuove unità, peraltro ancora bloccate nei passaggi burocratici – prosegue la Fp Cgil – L’amministrazione poi conta su un solo addetto part-time. Senza supporto burocratico, gli ispettori sono costretti a svolgere mansioni d’ufficio, sottraendo tempo prezioso alle verifiche e ai sopralluoghi sul territorio”.

“Senza un piano di assunzioni immediato e strutturale la struttura non sarà più in grado di garantire le verifiche essenziali per la cittadinanza. Eventuali disservizi o ritardi nei controlli sulla sicurezza degli alimenti saranno responsabilità diretta della mancata programmazione dell’azienda”. Dal segretario generale della Funzione Pubblica arriva quindi la richiesta perentoria alle direzioni: “Sblocco immediato dei contratti, adeguamento dell’organico ai parametri di legge e potenziamento degli uffici per permettere alla struttura di tornare a tutelare la salute pubblica”.