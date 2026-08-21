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La campagna

Aster, “Con noi non attacca”: Genoa e Samp unite nel segno del rispetto. Aleo: “Colori diversi, ma il rispetto per Genova deve unirci sempre”

Dal 24 agosto in tutta la città l’ultimo soggetto della campagna contro gli sticker sulla segnaletica stradale. Protagonisti due bambini con le maglie di Genoa e Sampdoria

Generico agosto 2026

Genova. Due colori, due passioni, un unico messaggio: il rispetto viene prima di ogni rivalità. A.S.Ter chiude la campagna di comunicazione “Con noi non attacca”, dedicata alla tutela della segnaletica stradale e al contrasto degli sticker, con un ultimo soggetto che accompagnerà simbolicamente l’inizio della nuova stagione calcistica.

A partire dal 24 agosto, la nuova immagine sarà presente attraverso la cartellonistica in tutta la città. Protagonisti sono due bambini, uno con la maglia del Genoa e uno con quella della Sampdoria, che si stringono la mano augurandosi reciprocamente un buon campionato.
“Buon campionato a Genoa e Samp. La passione ci divide. Il rispetto ci unisce” è il messaggio scelto per unire il tema centrale della campagna – il rispetto degli spazi e dei beni pubblici – a quello del tifo sano e della convivenza tra due grandi passioni sportive che fanno parte dell’identità di Genova.

“Abbiamo voluto concludere questa campagna con un messaggio che andasse oltre il tema degli sticker – sottolinea Francesca Aleo, direttore generale di A.S.Ter -. Genoa e Sampdoria rappresentano due passioni profonde della nostra città, capaci di coinvolgere intere generazioni. I colori possono essere diversi, ma il rispetto per gli altri, per gli avversari e soprattutto per Genova deve unirci sempre. Affidare questo messaggio a due bambini significa anche guardare al futuro e ricordare che il rispetto della città e delle persone si costruisce a partire dai più giovani”.

Il nuovo soggetto conclude una campagna che nelle scorse settimane ha ottenuto un importante riscontro, raggiungendo quasi 200 mila visualizzazioni attraverso i diversi contenuti dedicati alla lotta contro l’applicazione di adesivi sulla segnaletica stradale. L’obiettivo di “Con noi non attacca” è sensibilizzare i cittadini sui danni provocati dagli sticker applicati sui cartelli, che non rappresentano soltanto un problema di decoro urbano, ma possono compromettere la leggibilità e la funzionalità della segnaletica, generando costi e interventi di ripristino a carico della collettività.

Con quest’ultimo soggetto A.S.Ter allarga quindi il messaggio della campagna: rispettare la città significa anche rispettare chi ha colori, passioni e appartenenze diverse dalle proprie. La campagna accompagnerà così l’avvio del nuovo campionato con un’immagine positiva e immediata: Genoa e Sampdoria possono dividere il cuore e il tifo, ma il rispetto per gli altri e per Genova deve unire tutti.

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