Associazione Italiana Arbitri di Calcio: un ligure candidato al Consiglio di amministrazione nazionale

Savona. Luca Gaggero, arbitro della sezione di Savona, è candidato a far parte della squadra del candidato alla Presidenza dell’Associazione Italiana Arbitri Carlo Pacifici.

È la prima volta nella storia che un Dirigente arbitrale ligure ha la possibilità di entrare nel gruppo di 9 persone che gestiscono tutte le decisioni associative ed organizzative dell’Associazione Arbitri.

Luca Gaggero sarà candidato come rappresentante della macroregione Nord nella squadra di Carlo Pacifici alle elezioni che si terranno sabato 10 ottobre e che rinnoveranno gli organi direttivi dell’associazione che conta 34.000 arbitri in Italia e che gestisce tutti i campionati dalla Serie A alle giovanili.

Luca Gaggero proviene da un percorso dirigenziale all’interno dell’associazione arbitrale, iniziato 15 anni fa dalla sezione di Savona dopo essere stato arbitro sui terreni regionali dal 1990, per poi proseguire nel Settore Tecnico (la “scuola di arbitraggio” nazionale) dove ha ricoperto il ruolo di Vice Responsabile Nazionale. Nel 2021 Luca è diventato uno dei responsabili degli osservatori della serie A-B-C per poi coprire negli ultimi 4 anni, il ruolo di Responsabile degli Osservatori arbitrali della Serie D, formando una generazione di osservatori arbitrali e di arbitri.

Oggi, al culmine di questo percorso dirigenziale, la candidatura per il Comitato Nazionale, il “Consiglio dei Ministri” dell’AIA. Un importante riconoscimento per il mondo arbitrale ligure e per la Sezione di Savona, a cui Luca rimane legato profondamente e che spesso lo vede partecipare alle iniziative con i nuovi arbitri del calcio provinciale.