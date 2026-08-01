Assi di forza, mancano le corsie gialle per le nuove linee. Robotti assicura: “Le aumenteremo”

Genova. Il primo “assaggio” degli assi di forza i genovesi l’hanno avuto avendo in questi giorni con l’entrata in servizio dei filobus Solaris in esercizio sulla linea 20. I nuovi mezzi sono ancora in fase di test – dunque è inevitabile qualche inconveniente – e saranno messi in funzione gradualmente. Nel frattempo il Comune ha superato l’obiettivo Pnrr alla scadenza del 31 luglio si avvicina il debutto delle nuove linee. Che, per essere davvero efficienti oltre che ecologiche, dovranno contare su una quantità maggiore di corsie riservate rispetto a quelle attuali. E al momento nulla si è ancora mosso sul fronte della viabilità, compresi i semafori preferenziali che dovrebbero aiutare la fluidità del sistema.

“Sto chiedendo la documentazione, poi faremo una riunione al massimo ai primi di settembre per definire gli ultimi aspetti – spiega l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti -. Tra settembre e ottobre dovrebbe partire l’asse Centro. Confermiamo l’aumento di corsie gialle rispetto a quanto previsto dalla giunta precedente, che aveva ribassato di molto la percentuale. Sappiamo che non sarà sempre facile, ma il metodo sarà sempre lo stesso: andremo a confrontarci coi territori. Per migliorare il trasporto pubblico possiamo solo potenziare le corse e incrementare la velocità commerciale: non ci sono altri margini, soprattutto se hai linee e mezzi nuovi”.

Stando alle intenzioni dichiarate, la quota di corsie riservate dovrebbe attestarsi intorno al 70% su uno sviluppo complessivo che raggiunge i 47 chilometri, al netto delle sovrapposizioni tra le linee. Con una soglia inferiore c’è il rischio che il sistema non raggiunga le performance programmate, peraltro fondamentali per ottenere i risultati imposti dal piano di risanamento di Amt.

Ma fare strada ai bus significa, nella maggior parte dei casi, togliere spazio al traffico privato e alla sosta. “La filosofia dev’essere quella per forza – chiarisce Robotti -. Poi, se saranno indispensabili aggiustamenti, troveremo qualche compromesso che però non metta a rischio l’approvazione da parte del ministero”. Ad esempio alcune corsie gialle, come accade oggi, potrebbero funzionare a tempo, consentendo il parcheggio notturno (così sarà in via Sampierdarena lungo l’asse Ponente) o addirittura il transito a tutti i veicoli fuori dagli orari di punta. Ma dovrebbe rimanere un “caso eccezionale”, precisa l’assessore.

L’asse Centro pronto a partire, rivoluzione “gentile” in via Cantore

La prima novità nei prossimi mesi sarà quindi l’esordio della linea C, così verrà numerato l’asse Centro, che all’inizio dovrebbe funzionare su due percorsi: Sampierdarena-Brignole e Sampierdarena-Foce, entrambi basati su capolinea e tracciato dell’attuale 20. Nell’assetto definitivo una delle due varianti raggiungerà l’area di Campi e tutte le corse passeranno in via Cantore in entrambe le direzioni.

Proprio via Cantore si prepara a subire una rivoluzione della viabilità che la renderà simile a corso Europa, con corsie riservate ai bus a centro strada e pensiline lungo lo spartitraffico. Il progetto però è cambiato rispetto alle previsioni: riducendo la larghezza delle corsie se ne potranno mantenere due per senso di marcia dedicate ai veicoli privati e verranno salvaguardati anche i parcheggi, come chiesto da residenti e commercianti. Il presupposto necessario, tuttavia, è il divieto di transito ai mezzi pesanti: “Con la riapertura totale di lungomare Canepa dovremmo riuscire a deviarli”, conferma Robotti.

Nel disegno originario c’erano nuove corsie gialle anche in via Buozzi, via Gramsci e lungo la strada delle gallerie. “Non mi pare ci siano grosse problematiche, ma è proprio su questi aspetti che dobbiamo confrontarci sugli uffici tecnici”, sottolinea l’assessore. Poi via XX Settembre, riservata ai bus nel tratto superiore secondo il progetto di riqualificazione svelato dalla sindaca Salis a Palazzo Tursi, mentre la Ztl nella parte bassa, osteggiata dai commercianti, sembrerebbe uscita dai radar.

Il vero rebus è la Valbisagno: a settembre un’assemblea pubblica

Il fronte più complesso è senza dubbio la Valbisagno, dove le linee 13 e 14 dovranno essere sostituite dalla nuova linea B in due versioni: Prato-Foce e Molassana-Brignole. Non ci saranno i filobus Solaris freschi di debutto, ma i bus elettrici Hess in grado di ricaricarsi al capolinea e presso alcune fermate, dunque senza cavi aerei. Migliorare le prestazioni del trasporto su gomma era un obiettivo dichiarato della giunta Salis prima che si aprisse il dossier cabinovia, ora congelato in attesa di avviare il dibattito pubblico.

Il piano già approvato dal ministero (nonostante le promesse della precedente amministrazione, mai tradotte in atti formali) contiene una vera rivoluzione per Molassana e San Gottardo con corsia riservata a scendere in via Molassana, doppio senso in via Emilia con inevitabile sacrificio di parcheggi e soprattutto la contestata Ztl di circa 150 metri a partire dall’incrocio con via Pezzali per indurre il traffico di attraversamento a spostarsi in sponda sinistra. Oltre alle proteste dei comitati, supportati dall’opposizione di centrodestra in Municipio, anche l’attuale maggioranza ha condiviso e approvato un documento in cui si chiede di attivare la Ztl solo tra le 6 e le 8 del mattino.

In ogni caso le modifiche sono ancora ferme al palo, anche perché i cantieri non sono affatto conclusi. La novità, annunciata dal presidente del Municipio Media Valbisagno Lorenzo Passadore, è che poco dopo la metà di settembre si terrà un’assemblea pubblica con gli assessori Ferrante e Robotti per spiegare il progetto e affrontare le criticità. “Sulla parte del traffico è un po’ tutto congelato – spiega -. Qui abbiamo lo scolmatore del Bisagno che tiene fermo tutto. Finché c’è quel cantiere come si fa a istituire il doppio senso in via Emilia? Non c’è proprio spazio per attuare il progetto”

“Noi siamo coerenti con quello che dicevamo quando eravamo all’opposizione – aggiunge Passadore -. Abbiamo chiesto ripetutamente un dibattito pubblico per spiegare il progetto ed eventualmente modificarlo, non è mai stato concesso. Ora il progetto finanziato è questo e bisogna realizzarlo per non perdere i finanziamenti, inutile piangere sul latte versato. Abbiamo proposto una Ztl con orario 6-8, poi si abbassano l’utenza e la frequenza: è una soluzione per salvaguardare il tessuto commerciale di San Gottardo e la mobilità del quartiere. A Struppa eravamo riusciti a togliere la corsia gialla perché dal punto di vista progettuale non ce n’era bisogno”.

In Bassa Valbisagno, dove è stato stralciato il troncone di asse Centro che avrebbe attraversato corso Sardegna fino a piazza Galileo Ferraris, dovrebbe nascere una nuova corsia gialla in via Moresco, eliminando i parcheggi laterali subito dopo Sant’Agata e una corsia per le auto verso Marassi. “Vogliamo capire cosa cambierà, ma al momento tutto tace – riferisce il presidente del Municipio Fabrizio Ivaldi -. Attendiamo di essere convocati a settembre, ad oggi non abbiamo una data”.

Oltre all’assetto di via Moresco, che oggi non presenta particolari fenomeni di congestione, bisognerà valutare la disciplina delle corsie gialle in via Bobbio e via Canevari, in alcuni tratti attive solo negli orari di punta. Il caso più emblematico è Borgo Incrociati, dove i mezzi pubblici transitano liberamente solo fino alle 9.30, dopodiché scattano i parcheggi dell’Isola Azzurra e i bus non di rado rimangono imbottigliati nel traffico. “Se l’asse di forza arriva in quel punto e si blocca non ha senso – riflette Ivaldi -. In linea di massima siamo favorevoli a renderla attiva per tutto il giorno. Bisognerebbe aprire un ragionamento coi commercianti, anche perché, quando è stata istituita la corsia a tempo, non c’erano i parcheggi lato Bisagno”.