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Arpal segnala possibili temporali forti nella notte ma con “bassa probabilità”

Molta umidità nell'aria e mare pieno di energia, ma secondo i modelli mancano le condizioni per un "innesco efficace"

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Genova. Il centro meteo Arpal ha segnalato per questa notte (fra giovedì e venerdì) una bassa probabilità di temporali forti sul centro ponente della Liguria (zone A-B-D)

È il messaggio utilizzato per indicare che c’è la possibilità che si verifichino localmente temporali caratterizzati anche da precipitazioni forti, ma le condizioni non sono “ottimali”.

In particolare, in atmosfera al momento sono presenti grandi quantità di umidità e le elevate temperature del mare costituiscono un buon serbatoio di “energia” potenzialmente disponibile. Tuttavia, la modellistica odierna non prefigura le condizioni per un innesco efficace: sembra mancare la “miccia” capace di attivare o di far sviluppare in maniera efficace le strutture temporalesche.

Questo tipo di configurazione rende pertanto la previsione affetta da elevata impredicibilità.

In ogni caso, dopo il primo rapido passaggio perturbato di questa notte, seguito da un miglioramento nelle ore diurne, nella serata di venerdì si attende un secondo passaggio che verrà meglio analizzato domattina.

Come sempre, anche in assenza di allerta, qualora si dovessero verificare precipitazioni di forte intensità e fosse necessario, i meteorologi e idrologi reperibili supporteranno la sala operativa regionale di protezione civile nelle attività di monitoraggio.

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