  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Mobilità

Apparizione, ordinanza del Comune per un nuovo percorso pedonale davanti alla scuola di via Olivieri

Lavori affidati ad Aster che metterà a punto un'adeguata segnaletica orizzontale e verticale, la tracciatura di passaggi pedonali protetti mediante apposite barriere, lungo il tratto stradale di via Olivieri compreso tra i civici 67 e 71

Generico agosto 2026

Genova. Un’adeguata segnaletica e la tracciatura di passaggi pedonali per garantire i pedoni, in particolare bambini, in corrispondenza della scuola primaria Novaro in via Olivieri ad Apparizione. È quanto previsto dall’ordinanza del Comune di Genova per mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale in corrispondenza della scalinata di accesso all’edificio scolastico Novaro, prima dell’inizio del nuovo anno.

I lavori sono stati affidati ad Aster che metterà a punto un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale, la tracciatura di passaggi pedonali protetti mediante apposite barriere, lungo il tratto stradale di via Olivieri compreso tra i civici 67 e 71.

“Dopo gli interventi analoghi in via Chighizola e in via Posalunga, prosegue l’attività di messa in sicurezza dei tratti stradali prospicienti le scuole – spiega l’assessore alla Mobilità sostenibile, Emilio Robotti – Con queste misure vogliamo tutelare tutti i pedoni che, dall’istituto scolastico, devono raggiungere la scalinata posta sul lato opposto della carreggiata, con particolare riguardo alla sicurezza dei bambini e degli altri utenti vulnerabili della strada. In quel punto, infatti, la strada è tortuosa, ha una larghezza ridotta ed è priva di marciapiedi e attraversamenti pedonali e, durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti, attraversata di frequente. L’intervento rientra nell’attività in corso in tutta la città, un lavoro sulla prevenzione, per far sì che ogni bambino possa entrare e uscire da scuola in sicurezza”.

“La sicurezza stradale – conclude l’assessore comunale alla Sicurezza Urbana Arianna Viscogliosi – inizia dalla tutela delle persone più fragili a partire dai bambini. Intervenire davanti a una scuola significa rendere più sicuri i percorsi che ogni giorno centinaia di alunni e famiglie compiono per raggiungere le aule. La prevenzione è il primo dovere per un’amministrazione. Con questo intervento miglioriamo la vivibilità del quartiere”.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.