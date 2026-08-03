Appalti di carico, scarico bagagli e pulizia all’aeroporto di Genova, la Uil: “Situazione gravissima”

Genova. “L’assemblea dei lavoratori dell’appalto aeroportuale di F.C. Handling spa ed Europea Servizi Ambientali srl ha fatto emergere un quadro allarmante che non può più essere ignorato. Le condizioni in cui il personale è costretto a operare sono ormai al limite dell’accettabile e richiedono un intervento immediato da parte delle aziende e della committenza”. La denuncia arriva dal sindacato Uiltrasporti.

“Le segnalazioni raccolte durante l’assemblea descrivono una realtà fatta di gravi carenze organizzative e strutturali: insufficienza di personale, turni massacranti, carichi di lavoro sempre più pesanti e una cronica mancanza di adeguato abbigliamento da lavoro e DPI. Gravissima è inoltre la mancanza di materiali necessari per effettuare il normale svolgimento delle attività. Cosa ancora più grave, l’azienda distribuisce indumenti usati al personale, in totale spregio delle norme igienico-sanitarie e della dignità dei lavoratori” sostiene il sindacato.

A questo si aggiungere la situazione climatica di questi giorni e le condizioni logistiche. “Gli spogliatoi, ricavati all’interno di container, risultano inadeguati e, in caso di maltempo, si allagano, costringendo i dipendenti a cambiarsi in ambienti indegni di un luogo di lavoro moderno”, oltre ai “mezzi operativi ormai vetusti, spesso malfunzionanti e bisognosi di continui interventi, con inevitabili ripercussioni sulla sicurezza e sull’efficienza del servizio”.

Il comunicato del sindacati parla anche di “intimidazioni” con la presenza “di un responsabile dell’azienda posizionato all’ingresso del luogo” dove si teneva l’assemblea pomeridiana.