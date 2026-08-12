Anniversario del crollo di Ponte Morandi, venerdì 14 agosto variazioni al percorso dei bus 7 e 8

Genova. Amt informa che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Fillak, venerdì 14 agosto, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 per la commemorazione dell’ottavo anniversario del crollo del ponte Morandi, le linee 7 e 8 modificano il percorso come di seguito indicato.
Linea 7
Direzione Fanti d’Italia: i bus, giunti in via Pallavicini, proseguono per via Pisoni, via al Ponte Polcevera, via Ferri, corso Perrone, via Perini, via Benedetti, ponte di Cornigliano, via Pieragostini, largo Jursè, via Pacinotti, via Avio, piazza Veneto, piazza Montano, via Cantore, dove riprendono regolare percorso.
Direzione Pontedecimo: i bus, giunti in piazza Montano, proseguono per via Degola, largo Jursè, via Pieragostini, via Perlasca, via al Ponte Polcevera, via Pisoni, piazza Pallavicini, dove riprendono regolare percorso.
Linea 8
Effettua il servizio su due percorsi
- via Avio – via Fillak (capolinea provvisorio fermata Fillak/2 codice 0201)
- via Canepari (capolinea provvisorio fermata Canepari/1 codice 0137) – via Morasso