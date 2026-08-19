Ancora controlli della polizia locale al Porto Antico, sequestrata merce contraffatta

Genova. Proseguono i controllo della polizia locale nella zona del Porto Antico contro la vendita abusiva di merce contraffatta.

Lunedì gli agenti sono nuovamente intervenuti nei pressi del Galeone e hanno sequestrato 50 oggetti contraffatti, tra borse e capi di abbigliamento con falsi marchi.

Nel corso dell’operazione di lunedì, un uomo è stato fermato e denunciato all’autorità giudiziaria e la merce in suo possesso è stata sequestrata. I controlli hanno consentito anche di individuare e sottoporre a sequestro ulteriore merce contraffatta, rinvenuta nella stessa area e, al momento, riconducibile a ignoti.

“Questi servizi hanno un duplice scopo – spiega l’assessora alla polizia locale e alla sicurezza urbana Arianna Viscogliosi -: da un lato vogliamo tutelare il commercio e la sua regolarità e legalità in tutta l’area interessata e non solo; dall’altro, contrastando il fenomeno, vogliamo altresì tutelare il decoro della zona. Lo facciamo con una presenza costante dei nostri operatori sul territorio, con operazioni che andranno avanti proprio a tutela dei cittadini, dei commercianti e dei turisti”.