Anche la solidarietà va al mare. Iniziative ai Bagni Liguria per il progetto La Luce di un gesto

Sestri Levante. Due appuntamenti ai Bagni Liguria per sostenere chi vive momenti di difficoltà: dal 14 al 18 agosto va in scena il calendario solidale del progetto “La luce di un gesto”, promosso dal Comune di Sestri Levante insieme allo stabilimento balneare di viale Rimembranza.

Si parte venerdì 14 e sabato 15 agosto con le “Giornate della Cultura”: sul muretto all’ingresso della struttura saranno disponibili dei libri che potranno essere scelti e ritirati dai visitatori con offerta libera. L’intero ricavato sarà devoluto al progetto. Martedì 18 agosto è invece la volta dell'”Aperitivo Solidale”: al costo di 10 euro sarà possibile degustare un calice di spumante o una bevanda analcolica. Anche in questo caso l’intero incasso sarà destinato a “La luce di un gesto”. I fondi raccolti saranno divisi equamente tra due realtà impegnate quotidianamente nell’aiuto alle famiglie in difficoltà: la Madonnina del Grappa, che distribuisce il pacco cena ai bisognosi, e il centro di distribuzione alimentare di San Bartolomeo.

Dichiara l’Assessore alla Cultura e Sociale del Comune di Sestri Levante Maura Caleffi: «In vacanza tutto rallenta e l’attenzione si sposta sul riposo, sul mare, sulla montagna con il rischio di mettere in pausa anche l’empatia e l’altruismo. Eppure proprio l’estate, per molte persone, è il momento più duro: chi non può permettersi una pausa, chi resta solo, chi affronta malattie o difficoltà economiche. Le iniziative promosse dal Comune, insieme alle associazioni locali che si occupano di assistenza ai più fragili, sono un piccolo ma valido aiuto a queste persone. Un sincero ringraziamento va ai Bagni Liguria che ospita le iniziative e a tutti coloro che con costanza dedicano il loro tempo, anche quello delle ferie, al prossimo».