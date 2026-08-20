Amt, centrodestra all’attacco contro il taglio delle corse del servizio provinciale

Genova. “È già domani? Il Pd e le sinistre che sostengono Silvia Salis aumentano le tasse e tagliano i servizi di trasporto pubblico locale nell’entroterra genovese e del Tigullio. Le scelte di Amt e della Città Metropolitana di Genova sono vergognose perché l’inadeguatezza e l’inefficienza gestionale danneggiano gli abitanti del nostro entroterra, che inoltre vengono trattati come cittadini di serie B”.

Lo dichiarano il vicesegretario della Lega Liguria Alessio Piana e il consigliere regionale leghista Sandro Garibaldi mentre si conclude il giro di incontri in Città metropolitana tra Amt e i sindaci dei 66 Comuni del Genovesato. La prospettiva di corse ridotte e di un aumento dei contributi è legata al piano di risanamento di Amt.

“Il nuovo piano industriale di Amt non è altro che una vistosa riduzione dei chilometri erogati nel servizio extraurbano ovvero un drastico calo di corse e mezzi che condanna a morte le vallate, penalizzando famiglie, lavoratori, studenti e anziani – attaccano dalla Lega – amministrare con serietà e competenza non significa fare passerelle e video ammiccanti sui social network, senza pensare alla popolazione. Al sindaco metropolitano Silvia Salis e alle sinistre chiediamo se intendono continuare con questa dannosa politica di facciata”.

“Siamo vicini ed esprimiamo il nostro pieno sostegno ai sindaci dell’entroterra, che giustamente si sono detti fortemente preoccupati e indignati per la situazione delineata oggi, che si prospetta essere ben peggiore rispetto a quella indicata nel piano industriale di risanamento approvato dalle sinistre a Tursi lo scorso maggio. Tra le altre cose, è inaccettabile pure lo scaricabarile sui Comuni, già in difficoltà economiche, chiamati a sostenere il servizio con un aumento del contributo economico diretto”, concludono Piana e Garibaldi.

Sulla stessa lunghezza d’onda Federico Bogliolo, coordinatore di Vince Genova, presidente del municipio Levante e consigliere regionale che fa riferimento alla paventata “riduzione del servizio media del 20,6% – dice – una notizia che avrà ripercussioni pesantissime sulla vita di tutti i giorni dell’utenza. Pensiamo solo alla Vallestura con 190mila km tagliati su 659mila o all’alta Valpolcevera con 80mila km tagliati su 340mila. Notizie critiche anche per Tigullio, Golfo Paradiso, Valtrebbia e Vallescrivia. Scelte che renderanno impossibile muoversi per molte famiglie”.

Sul punto è intervenuta anche Laura Repetto, consigliera metropolitana di Genova e assessora del Comune di Busalla: “Sono preoccupata per la Valle Scrivia e per tutta la Città metropolitana. Con l’inizio delle scuole e l’arrivo dell’autunno i tagli sul trasporto pubblico locale renderanno più complicato per gli utenti andare a scuola o al lavoro. Inoltre, come molti sindaci hanno ribadito, il servizio di trasporto pubblico nell’entroterra è anche spesso un servizio sociale e molte abitudini legate alla quotidianità delle fasce più deboli (anziani, disabili o residenti nelle frazioni più isolate) potrebbero venire meno: siamo molto preoccupati”.

Bogliolo e Repetto hanno concluso manifestando vicinanza al consigliere delegato Franceschi: “A lui è stato delegato l’incontro e la gestione di una vicenda che avrebbe dovuto seguire in prima persona la sindaca Salis e il presidente di Amt. Nessuno dei due era presente. Essere sindaco della città metropolitana vuol dire assumersi responsabilità. Anche e laddove queste portino a scelte difficili”.