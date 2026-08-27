Rivoluzione linee Amt, municipi in trincea. Terrile: “Nulla di deciso, lavoriamo per contenere i tagli”

Genova. Come prevedibile ha infuocato gli animi l’ipotesi di riorganizzazione del servizio urbano Amt presentata martedì dall’azienda di trasporto pubblico ai sindacati. Un’operazione che punta a tarare l’offerta sulle reali risorse disponibili, in termini di bus e autisti, ma con due inevitabili conseguenze, in parte alternative tra loro: ridurre le frequenze o accorciare i percorsi delle linee. I numeri al momento sono impietosi e parlano di 189 turni in meno al giorno rispetto all’orario invernale 2024-2025, con un taglio di 13.400 chilometri necessario per rispettare le prescrizioni del piano di risanamento.

“Ma non mi risulta che ci sia niente di deciso – avverte il vicesindaco Alessandro Terrile -. In questi giorni avremo diversi incontri e faremo valutazioni su chilometri, turni e modifiche alle linee. Il percorso è ancora in atto”. Secondo la proposta presentata salterebbe il 18% dei turni in ambito urbano: “È logico che faremo tutto il possibile per evitarlo, stiamo lavorando perché la riduzione sia inferiore“. Come? “Per evitare tagli bisogna trovare risorse aggiuntive rispetto agli efficientamenti previsti dal piano”.

Cub proclama sciopero per il 4 settembre

E se i sindacati confederali seduti al tavolo hanno digerito (un po’ controvoglia) il piano prospettato dall’azienda, la Cub Trasporti marca le distanze e annuncia “il primo sciopero” il 4 settembre contro quella che chiama “privatizzazione strisciante“. I tagli al servizio “peggioreranno notevolmente le condizioni di lavoro dei tranvieri e creeranno un disservizio alla cittadinanza – denuncia il sindacato autonomo -. Noi alle favole non ci crediamo e siamo sempre più convinti che il taglio dei chilometri sia una scusa per preparare il terreno ai privati che sono già in pole position per mettere le mani su Amt”.

“Questo risanamento fatto a colpi di machete, senza un senso logico, esporrà ancora di più il personale viaggiante a litigi e aggressioni da parte di una utenza sempre più esasperata – continua la Cub Trasporti -. Abbiamo detto no a questo scempio perché sapevamo già che si sarebbe ritorto contro il personale viaggiante mettendolo in pericolo. Il conto deve essere presentato a chi ha creato il buco di bilancio e non ai tranvieri e alla cittadinanza”.

La rivolta dei municipi da Ponente a Levante

Intanto, mentre il centrodestra attacca e chiede una commissione urgente, dai municipi è già partita la protesta contro la revisione della rete che finirebbe per troncare o addirittura sopprimere diverse linee. A cominciare dal Ponente, che vedrebbe lo storico 1 tagliato in via Fanti d’Italia e rafforzato, in cambio però della cancellazione del 3. Una proposta “irricevibile“, ha segnalato subito su Facebook il presidente Matteo Frulio, spiegando poi che “l’obiettivo congiunto delle amministrazioni comunale e municipale, contrariamente a quanto proposto da Amt, è quello di mantenere il collegamento diretto dal Ponente a Caricamento“.

Anche perché a Tursi serpeggia un’ulteriore perplessità: con l’arretramento contemporaneo dell’1 e del 32 (anche questo limitato a Principe) non ci sarebbe più nessun bus a percorrere il tratto tra via Gramsci e l’Acquario, tra l’altro zona di forte richiamo turistico.

Un problema analogo sorgerebbe nel Centro Ovest. “Colgo l’occasione per rammentare che la linea 3 di Amt è l’unica che passa in via Sampierdarena – ricorda Fabrizio Maranini, consigliere municipale del Pd -. Con il progetto avanzato da Amt, questa via rimarrebbe senza alcun passaggio di mezzo pubblico pur avendo la sua corsia preferenziale. Pare quasi una beffa”. Su questa strada dovrebbe transitare il futuro asse di forza del Ponente, progettato sui percorsi Voltri-Caricamento e Sestri-Caricamento, ma i lavori sono ancora in alto mare e lo stesso completamento del tracciato è messo in dubbio dalle incertezze economiche oltre che dalla sovrapposizione con la ferrovia urbana.

“Comprendiamo le complessità gestionali e la necessità di riequilibrare i turni e i conti dell’azienda soprattutto vista la disastrosa situazione ereditata dalla passata amministrazione. Tuttavia, la nostra posizione resta chiarissima: la sostenibilità di Amt non può tradursi in un indebolimento dei servizi nel nostro Municipio – tuona il presidente Michele Colnaghi -. I nostri quartieri, il commercio di vicinato e i Civ hanno un bisogno vitale di collegamenti efficienti per continuare a vivere. Ridurre le corse andrebbe nella direzione sbagliata. Per questa ragione chiediamo un confronto con Amt”.

Sulla stessa linea il collega del Medio Ponente, Fabio Ceraudo: “Tagliare i servizi non è un piano industriale, è un problema soprattutto per il Ponente che rimane sempre più isolato. Il taglio del 3 creerà ulteriori disagi, soprattutto ai commercianti di Sestri Ponente, che in un momento difficile chiedono più mobilità pubblica”. Oltre alla revisione delle linee litoranee è prevista la soppressione del 6 che collega Cornigliano al parco di Erzelli: “Non è un bel segnale per un polo che in teoria dovrebbe svilupparsi ulteriormente con nuove aziende, e in futuro anche con la facoltà di ingegneria”.

In Valpolcevera la scure di Amt si abbatterebbe sul 7, da limitare a via Avio perdendo il collegamento diretto con Principe, e sull’8 che verrebbe così eliminato pur potenziando la linea principale. Tagli che in effetti erano già previsti dal progetto degli assi di forza. “Sicuramente la situazione dell’azienda è seria, ma ulteriori eventuali tagli nelle nostre zone provocheranno problemi alle fasce più fragili – avverte il presidente del Municipio Michele Versace -. Chi si muove col mezzo pubblico, magari arrivando dall’entroterra, dovrà fare altre rotture di carico. Questo piano non può essere recepito positivamente dalla cittadinanza. E in Valpolcevera pesa di più perché, oltre a questo, abbiamo molte altre criticità. Dobbiamo capire i dettagli”.

Il Comitato Liberi Cittadini di Certosa rincara la dose: “È paradossale: mentre si riempiono la bocca con parole come mobilità sostenibile, quartieri più vivibili, città più moderna, la realtà è che si pensa di ridurre le corse dove il trasporto pubblico è già fragile, dove ogni autobus tolto significa isolare intere comunità. La Valpolcevera, che da anni subisce cantieri, traffico pesante, deviazioni e disservizi, ora dovrebbe anche accettare che vengano tagliate le poche linee che garantiscono un minimo di collegamento con il resto della città. E dentro la città stessa, dove la mobilità dovrebbe essere potenziata, si pensa invece di ridurla. Chiediamo che l’amministrazione comunale ripensi ad ogni ipotesi di taglio e che apra a un confronto serio con i territori”.

Nel Levante, oltre all’idea di attestare il 31 a Boccadasse riducendo il servizio per l’ospedale Gaslini, preoccupa l’intenzione di allontanare da Brignole le linee della Valle Sturla (85, 86 e 87) costringendo a cambiare mezzo a Borgoratti o al massimo San Martino. Anche questa ipotesi, a dire il vero, è legata da anni al pacchetto assi di forza. “Non posso essere contento, proprio su quella zona avevamo ricevuto molte critiche – ricorda Federico Bogliolo, presidente del Municipio ed esponente del centrodestra -. Tra l’altro non sappiamo come finirà il progetto quattro assi, quello del Levante non è ancora confermato”. Incertezze che si aggiungono ad altri recenti tagli nello stesso territorio: “Con la cancellazione delle linee Taxibus I16 e I18 per Premanico e le alture di Apparizione ci sono famiglie che non vanno più a fare la spesa. Le promesse erano diverse”.

Nell’area centrale fa storcere il naso l’intenzione di troncare 39 e 40 in piazza della Nunziata, altra manovra collegata all’imminente attivazione dell’asse Centro. Il Comune avrebbe suggerito di portarli almeno fino a piazza Corvetto, in modo da garantire un collegamento col cuore pulsante della città. Senza dimenticare che in naftalina c’è la rivoluzione prospettata per Oregina e San Teodoro che “travolgerebbe” anche 35, 35/ e 38, tutto sparito dai radar (almeno per ora).

Terrile: “Stiamo cercando risorse aggiuntive, tra una settimana il piano definitivo”

Lo schema definitivo arriverà “tra una settimana”, spiega Terrile. E non è detto che la rivoluzione che scatterà il 14 settembre, data di entrata in vigore dell’orario invernale, sia per forza definitiva: “Lavoriamo per migliorare da subito, ma potrebbe esserci una seconda fase da gennaio“.

Questo perché nel frattempo dovrebbe cambiare la situazione finanziaria dell’azienda. “Coi creditori siamo molto vicini agli accordi, quindi siamo ottimisti – riferisce il vicesindaco -. È arrivato un provvedimento del tribunale sulla prededuzione che consente di garantire l’acquisto dei filobus, è un passaggio tecnico che però fa ben sperare. L’obiettivo è raggiungere l’omologa del piano entro fine settembre, almeno avremo messo in sicurezza l’azienda”. Dopodiché arriveranno i soldi della ricapitalizzazione e gli aumenti sul contratto di servizio.

Nell’attesa che si chiuda il cerchio, l’amministrazione di Tursi è a caccia di soldi per scongiurare il più possibile un autunno lacrime e sangue. “Bisogna trovare quattrini – conferma Terrile -. Sarebbe bene che non fossimo da soli, ma stiamo ragionando come Comune per capire quali risorse possiamo aggiungere e a che titolo”.

Il fronte (caldissimo) del servizio extraurbano

Il discorso vale anche per il servizio extraurbano, al centro della crociata dei Comuni dell’entroterra che continua a provocare scosse di terremoto nel Pd, ultimo episodio le dimissioni di Giancarlo Campora da consigliere delegato in Città metropolitana. Qui il taglio sarebbe meno pesante in proporzione (in totale 70 turni su 297) ma investirebbe tutti i servizi scolastici e aggiuntivi fuori contratto. Uno scenario che ha messo in allarme diversi territori, dall’alta Valpolcevera alla Valle Stura.

“Diversi sindaci stanno mandando proposte di revisione, alcune sono degnissime di attenzione e non prevedono variazioni di costi, altre invece sì”. La settimana prossima ci sarà un nuovo round di confronti. Nel frattempo i sindacati hanno proposto di non cancellare le corse, ma di farle pagare ai Comuni. “Sarebbe bello, ma sappiamo che i piccoli comuni sono in grande difficoltà – conclude Terrile -. Dobbiamo riflettere per capire chi può metterci il denaro“.