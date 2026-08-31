Amt, il centrodestra a Tursi: “Salis fa solo propaganda”. E dalla Regione: “Già anticipati 73 milioni”

Genova. I 2 milioni in più annunciati dalla sindaca Salis per tamponare i tagli al servizio invernale di Amt sono “una gigantesca operazione di propaganda politica, volta a mascherare la palese incapacità che contraddistingue questa amministrazione”. È questa l’accusa lanciata dai capigruppo del centrodestra in Consiglio comunale a poche ore dalla “fumata bianca” arrivata dall’incontro a Palazzo Tursi, mentre la maggioranza in Regione respinge le accuse di ostruzionismo della prima cittadina che ha parlato di “farsa” e “atteggiamento istituzionale inaccettabile”.

I capigruppo in Comune: “I 2 milioni basteranno? Il taglio delle corse resta inaccettabile”

“Se questi 2 milioni di euro erano effettivamente disponibili, per quale motivo la sindaca, sparita completamente nelle scorse settimane, ha lasciato che si diffondesse un tale allarmismo tra i sindaci dell’entroterra, i presidenti di Municipio e gli utenti del servizio? Perché ha permesso la diffusione di un piano lacrime e sangue che, in pieno agosto, ha generato solo proteste e preoccupazioni?”, chiedono Alessandra Bianchi (FdI), Pietro Piciocchi (Vince Genova), Ilaria Cavo (Noi Moderati – Orgoglio Genova), Paola Bordilli (Lega), Mario Mascia (Forza Italia) e Sergio Gambino (Gruppo Misto).

“Delle due l’una – proseguono -: o la sindaca condivideva fin dall’inizio la linea dei tagli ed è stata costretta al dietrofront solo per bloccare il deflagrare della protesta sociale, oppure non ha alcun peso né controllo sulla sua azienda partecipata, lasciata libera di muoversi in totale anarchia. Non sappiamo cosa augurarci. In entrambi i casi si tratta di una condotta inaccettabile, di cui la prima cittadina dovrebbe solo chiedere scusa”.

“Ma soprattutto – attacca ancora il centrodestra a Tursi – ci domandiamo: siamo sicuri che questi eventuali 2 milioni bastino a scongiurare i tagli inaccettabili? Perché, stando alle stime diffuse, sembrerebbero sufficienti a garantire solo mezzo milione di chilometri di corse in più, a fronte di tagli annunciati molto superiori. Serviranno davvero a questo e basteranno, oppure verranno solo usati per posticipare di qualche settimana l’entrata in vigore del piano, per evitare che coincida con l’inizio delle scuole?”

“Ciò che, all’esito della giornata odierna, resta completamente inaccettabile è il taglio delle corse che, al netto del nuovo intervento del Comune, la prima cittadina ha comunicato: un taglio ingiustificabile in un contesto finanziario in cui Amt, soprattutto grazie agli interventi della Regione, disporrà di un ammontare di risorse che non ha precedenti nel passato. Diciamo con fermezza no ai tagli della giunta Salis e pretendiamo che la sindaca e la sua giunta si presentino immediatamente in Consiglio comunale“, concludono.

I capigruppo in Regione: “La smetta con gli attacchi strumentali”

Nessuna replica dal presidente Marco Bucci, ma a parlare in modo unitario è la maggioranza di centrodestra in una nota: “La Regione ha già anticipato ben 73 milioni del contributo per il trasporto pubblico ed eroga mensilmente la quota che consentirà a fine anno di arrivare ai 110 milioni promessi (compresi i 15 milioni a cui la Salis fa riferimento)”.

“Inoltre – aggiungono – l’ente si è assunto l’impegno di sostenere con ulteriori 40 milioni il capitale sociale di Amt, non appena il tribunale darà il via libera al piano di risanamento – prosegue la maggioranza compatta -. Forse alla Salis sfugge che la Pec a cui fa riferimento non contiene alcun bilancio approvato, proprio perché il bilancio 2024 di Amt, ad oggi, non lo è ancora: non si può affrontare una crisi aziendale di questa portata, mettendo in grave difficoltà utenti e Comuni, senza basarsi su un documento certo ed ufficiale. E questo vale anche per il piano di risanamento dell’azienda, che riporta numeri difformi rispetto a quelli annunciati ai sindaci”.

“Giunti al punto più critico di questa vicenda, ci chiediamo quando ci si rimboccherà davvero le maniche per il bene dei cittadini, smettendola con gli attacchi strumentali e soprattutto privi di fondamento – conclude il centrodestra -. Perché, al di là di cifre e tecnicismi senz’altro rilevanti ma complessi, il dato più evidente è uno solo: durante gli ultimi due mandati, fino al giugno 2025, Amt funzionava, i servizi erano garantiti e i costi contenuti. Dopo solo un anno, questa amministrazione si è dimostrata incapace di mantenere lo stesso livello di servizio, mentre i costi e i disagi, per utenti e comuni metropolitani, Genova inclusa, continuano ad aumentare”.