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Protesta unitaria

Tagli al servizio provinciale Amt, anche i sindaci della Valle Scrivia sulle barricate

I primi cittadini dei Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia protestano: "Non può essere l'entroterra a pagare"

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Valle Scrivia. Anche i sindaci dei nove Comuni della Valle Scrivia fanno fronte comune contro l’ipotesi di riorganizzazione del trasporto pubblico extraurbano presentata dalla Città Metropolitana, che prevede una riduzione delle percorrenze chilometriche e un aumento della compartecipazione economica richiesta ai Comuni.

In una lettera firmata dai sindaci dei Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia riconoscono  “le difficoltà e la disponibilità a fare responsabilmente la propria parte”, obiettando però che “il necessario riequilibrio economico non può tradursi in una riduzione dei servizi essenziali: non può essere ancora una volta l’entroterra a pagarne il prezzo”.

“Per la Valle Scrivia il trasporto pubblico non è una semplice voce di costo: significa poter raggiungere il lavoro, la scuola, i servizi sanitari e il fondovalle. Nei territori montani, dove spesso non esistono alternative, anche poche corse in meno possono significare maggiore isolamento e contribuire ad accelerare quello spopolamento che da anni si cerca di contrastare”.

I nove Comuni presenteranno quindi le loro osservazioni per proseguire il confronto con Città Metropolitana e Amt: “L’obiettivo è comune: salvaguardare l’attuale livello dei servizi e trovare soluzioni sostenibili che non lascino indietro l’entroterra”.

Il casus belli del piano di ridimensionamento

Il piano di ridimensionamento legato alle necessità di riequilibrio finanziario di Amt è stato presentato nei giorni scorsi ai sindaci dei 66 Comuni della Città metropolitana, e la gran parte ha protestato contro la prospettiva di tagli alle linee di costa ed entroterra.

I sindaci dell’Alta Valpolcevera hanno fatto fronte comune inviando una lettera, cui i segretari regionale e provinciale del Pd, Davide Natale e Francesco Tognoni, hanno riposto con un comunicato in cui hanno condannato i toni e le modalità. L’ultimo capitolo della crisi nella crisi è la lettera che il sindaco di Campomorone, Giancarlo Campora (esponente Pd, e uno di quelli che hanno firmato la missiva di cui sopra) ha inviato alla sindaca di Genova e della Città metrpolitana, Silvia Salis, con cui ha rimesso le deleghe.

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