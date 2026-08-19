Amt, il piano per l’autunno scuote i 66 Comuni: in alcuni casi prospettati tagli al servizio fino al 30%

Genova. Tagli attorno al 17% di media con punte fino al 30% per le corse di Amt, con alcune linee e alcuni territori più colpiti di altri, e un aumento ancora da quantificare del contributo che ciascuno dei 66 Comuni della Città metropolitana deve versare per il sostegno dell’azienda di trasporto pubblico.

La prospettiva di massima è stata presentata dal vicesindaco e delegato ai Trasporti Simone Franceschi insieme a Paolo Robbiano, direttore operativo di Amt (al tavolo c’era anche Marco Foti, direttore progetti sviluppo), ai sindaci convocati per un incontro, in presenza e da remoto, tra oggi, mercoledì 19 agosto e domani, giovedì 20 agosto.

Un incontro non più rinviabile visto che per approvare e mettere in pratica l’orario invernale (che scatta sostanzialmente con la ripresa delle scuole) i tempi sono strettissimi. Anche se durante le prime tranche di incontri la documentazione con gli orari veri e propri, e quindi i tagli, non è stata ancora consegnata.

I piani saranno inviati alle amministrazioni comunali dell’entroterra e della costa nel giro di poche ore. Anche perché in altrettante poche ore dovranno essere valutati e, per quanto possibile, ritoccati per cercare di far ricadere meno possibile i tagli sulla qualità della vita dei cittadini.

Oggi la Città metropolitana ha incontrato, in diverse sessioni, i sindaci del Ponente e quelli della Valle Stura, poi quelli di Valle Scrivia e Valpolcevera, e per finire quelli del Levante e della Val Trebbia. Domani tocca a Tigullio, Val D’Aveto e Val Fontanabuona.

“Durante l’incontro di oggi ci è stato spiegato in quali condizioni si trovi Amt e perché quindi questi tagli sono necessari – dice Francesco Silvestrini, sindaco di Arenzano – nel gioco delle parti si può disquisire per ore su di chi sia la responsabilità ma quello che ci troviamo a discutere è legato a una crisi finanziaria da cui Amt sta cercando di uscire. È ovvio che attendiamo di conoscere gli orari e i tagli relativi e in base a quello cercheremo di apportare degli aggiustamenti, nell’auspicio che in futuro si possano tornare a ripristinare tutti i servizi. Quello che mi preoccupa di più è l’eventuale isolamento di alcune frazioni, piuttosto che i tagli sulla costa, dove abbiamo anche il treno come alternativa”.

Anche per Gianni Oliveri, sindaco di Campo Ligure, la parola d’ordine è mitigare: “Questo piano non ci piace, ci sono stati prospettati tagli alle corse anche del 30%, ma non abbiamo la possibilità di mettere un veto – dichiara – quindi quello che ci resta da fare, nei pochi giorni di tempo prima dell’entrata in vigore dell’orario invernale, è modificare quella che finora è stata un’organizzazione unilaterale, pensata senza consultarci, quello che si potrà fare per limitare i disagi lo faremo. Ricordo che il trasporto pubblico rientra nel welfare e non si può ragionare solo in termini di produttività”.

Claudio Montaldo, sindaco di Ceranesi, in Val Polcevera, riassume: “La sintesi dell’incontro di oggi è meno chilometro e meno servizio e più soldi chiesti ai Comuni, c’è poco da aggiungere, siamo tutti preoccupati ma sinceramente mi lascia di stucco chi, ed è stato ribadito anche oggi, sostiene che prima le cose funzionassero. Noi oggi ci facciamo carico di un disastro ereditato”.

Per quanto riguarda il versamento di maggiori contributi (Amt conta di recuperare dai Comuni, escluso Genova, 1,6 milioni di euro in più ogni anno), i sindaci consultati finora hanno compreso che non essendoci stati aumenti dal 2014, un ritocco al rialzo è comprensibile (visti anche gli aumenti dei costi e del personale) ma in molti hanno espresso mal di pancia per l’obbligo a versare più risorse a fronte di un servizio che sarà decurtato.

“Non è tanto quello economico il problema – afferma Carlo Gandolfo, sindaco di Recco – le risorse se non ci sono si possono trovare, ma il servizio se viene a mancare e non c’è un’alternativa, no. Non ho ancora visto come ricadranno i tagli sul mio Comune, che è servito da una storica linea tra Recco e Genova, con frequenze di mezz’ora, se dovesse essere toccata sarebbe un problema per tante famiglie, studenti, lavoratori. Veniamo da un’estate di corse saltate ma se queste corse saltate diventano strutturali è un dramma”.

Un’estate difficile per il trasporto pubblico nel Genovesato

Nei giorni scorsi i sindaci dei Comuni della Città metropolitana avevano già alzato la voce a più riprese: prima per l’annuncio di Amt di sospendere il servizio scuolabus nei Comuni dell’entroterra, poi per denunciare frequenti cancellazioni e ritardi nelle corse, disservizi dovuti spesso alla condotta delle ditte in subappalto, infine di fronte allo scenario di nuovi sacrifici chiesti in termini di collegamenti e di risorse economiche.

L’abbandono del servizio scuolabus da parte di Amt potrebbe portare alcuni Comuni a rivolgersi al mercato: una soluzione alternativa che è vista con preoccupazione dai sindacati Filt Cigl, Faisa Cisal, Fit Cisl e Uiltrasporti che temono che si tratti di un primo passo verso l’apertura ai privati: “Per questo chiediamo a tutti gli enti interessati, a partire dalla Città Metropolitana e dai Comuni del territorio, di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità e di lavorare insieme per sostenere il percorso di risanamento dell’azienda, evitando iniziative che possano indebolire ulteriormente Amt”, si legge in una nota.

“Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Amt e del trasporto pubblico locale genovese. Non vorremmo che alcuni Comuni del Genovesato finissero, consapevolmente o meno, per tifare per il fallimento di Amt. Se questa fosse la scelta, ciascuno dovrà assumersene la responsabilità di fronte ai cittadini, agli utenti e soprattutto alle lavoratrici e ai lavoratori che ogni giorno garantiscono il servizio di trasporto pubblico locale. Il trasporto pubblico locale non è una merce da mettere sul mercato: è un servizio pubblico essenziale e come tale deve essere difeso, finanziato e rilanciato”.

Il futuro, a settembre il giro di boa e l’approvazione dei bilanci in sospeso

Oltre alla ristrutturazione dell’orario invernale, che riguarderà anche il servizio urbano, entro la fine di settembre dovrebbe arrivare l’omologa del Tribunale di Genova sul piano di risanamento, con esso la serie di operazioni di ricapitalizzazione che dovrebbero consentire ad Amt di tornare a investire e assumere. Non solo: con l’ok al piano non ci saranno più impedimenti anche l’approvazione dei bilanci 2024 e 2025, rimasti in sospeso.

La partita più pesante sono i 40 milioni attesi dalla Regione Liguria e destinati alle casse del Comune di Genova per investimenti sul trasporto pubblico. Nei giorni scorsi si era sollevato un polverone per una frase del presidente Marco Bucci sul fatto che i milioni erano stati sì sbloccati ma “bisogna vedere se serviranno tutti”.

Per Tursi servono tutti, eccome. L’azienda, ricevuta quella somma dal Comune, la userà per acquisire dal Comune stesso il deposito della metropolitana. Tursi potrà dunque sottoscrivere un aumento di capitale da 47,9 milioni e conferirà ad Amt altri 22,1 milioni sotto forma di crediti, mentre la Città metropolitana e gli altri Comuni soci metteranno 1,5 milioni.

Poi ci saranno le integrazioni al contratto di servizio per un totale di 20,7 milioni in più ogni anno, di cui 15 milioni dalla Regione, 5 milioni dal Comune, 700mila euro dalla Città metropolitana. Tutta liquidità, si auspica, che permetterà ad Amt di tornare a respirare.