Amt, il movimento Liguria Insieme: “Il piano aziendale non penalizzi l’entroterra”

Genova. La crisi del trasporto pubblico locale genovese e la recente proposta di revisione dei servizi finiscono al centro di un comunicato del movimento civico Liguria Insieme, voluto fortemente dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci, e guidato sul territorio dal coordinatore regionale Matteo Campora, dal coordinatore per la città di Genova Federico Bogliolo e dal coordinatore metropolitano Gianluca Bucilli.

I tre esponenti hanno diffuso una nota congiunta per chiedere un cambio di rotta radicale rispetto alle ipotesi di tagli ventilate nelle ultime settimane, ponendo in cima alle priorità la salvaguardia dei collegamenti con le aree interne e i piccoli centri dell’entroterra.

Secondo la lettura fornita da Liguria Insieme, le misure prospettate dalla Città Metropolitana ai Comuni dell’area vasta rischiano di tradursi in una sequenza di tagli lineari incapaci di tener conto delle profonde differenze strutturali che caratterizzano il territorio. L’applicazione di una riduzione percentuale uniforme per tutte le linee non produce equità, spiegano Campora, Bogliolo e Bucilli, dal momento che i Comuni costieri possono fare affidamento sulla rete ferroviaria per mitigare i disagi della contrazione del servizio su gomma.

Per molte località collinari e montane dell’entroterra, al contrario, il bus rappresenta l’unica modalità di spostamento disponibile per studenti, lavoratori, famiglie e persone anziane. Un ridimensionamento delle corse in queste zone significherebbe quindi condannare le comunità locali a un isolamento ancora più marcato.

I tre esponenti del movimento civico hanno espresso pieno sostegno ai sindaci della Città Metropolitana che in questi giorni stanno alzando la voce per tutelare i propri cittadini, sottolineando come si tratti di un’azione di responsabilità che supera i confini e le appartenenze di partito. Oltre al tema del taglio dei chilometri percorsi, il movimento punta il dito anche sulla richiesta di incrementare i contributi economici a carico delle amministrazioni locali.

Pur ammettendo la fattibilità di un confronto su una maggiore compartecipazione finanziaria, Campora, Bogliolo e Bucilli ricordano che per un piccolo Comune incrementare la quota destinata al trasporto significa dover tagliare risorse vitali per altri servizi essenziali.

Per uscire dall’impasse, Liguria Insieme chiama in causa i soggetti azionisti di riferimento, vale a dire il consiglio di amministrazione di Amt, il Comune di Genova e la stessa Città Metropolitana. A loro viene chiesto di elaborare “un vero e proprio piano industriale che sappia intervenire in modo strutturale sui costi di gestione”, garantendo al contempo sostenibilità e qualità. Un percorso che secondo il movimento deve passare inevitabilmente attraverso la “revisione dei contratti di servizio e un dialogo costante con le organizzazioni sindacali per tutelare sia l’efficienza aziendale sia le condizioni dei lavoratori”.

Liguria Insieme ricorda “lo sforzo della Regione Liguria, che ha già messo a disposizione quaranta milioni di euro per gli investimenti a beneficio del Comune capoluogo”, e lancia un messaggio: CConsolidare e rilanciare l’azienda di trasporto è un obiettivo prioritario, ma la sostenibilità del sistema non può essere scaricata sui territori più fragili”.