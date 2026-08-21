Amt, in consiglieri metropolitani di opposizione bocciano il nuovo piano: “Penalizzate le aree interne”

Genova. “Alla luce del Piano presentato dal Vicesindaco Metropolitano — in assenza del Sindaco Salis, che evita ancora una volta di metterci la faccia — esprimiamo tutta la nostra preoccupazione. Il piano, che entrerà in vigore tra pochi giorni, è stato molto contestato dai Sindaci e ci pare irricevibile con la sua combinazione di aumento di costi per le amministrazioni comunali e il taglio dei servizi”.

Questo il comunicato stampa diffuso questa mattina dai consiglieri metrpolitani di opposizione, che criticano aspramente il piano industriale di Amt presentato in questi giorni: “A fronte di 9,366 milioni di chilometri erogati per l’extraurbano nel 2025, da sommarsi agli 836mila chilometri di servizi esterni al contratto e ai 149mila chilometri della Genova-Casella, rispetto ai 7,6 previsti dal contratto di servizio stesso, considerati dunque insufficienti, oggi i comuni metropolitani si troverebbero con soli 7,3 milioni di chilometri annunciati come tetto massimo”.

“Resta inoltre da capire che fine facciano i chilometri di servizi aggiuntivi e se la tratta Genova-Casella mantenga quanto previsto, considerando che i numeri presentati nelle riunioni di questi giorni paiono non combaciare con quelli presenti sul Piano Industriale di risanamento approvato nel maggio 2026 in Consiglio Comunale a Genova e in Consiglio Metropolitano.

Si tratta sicuramente di un danno enorme non solo per studenti, pendolari e cittadini in genere ma, in molti casi, per interi territori già penalizzati dalla propria posizione geografica, rispetto all’accessibilità dei servizi. Una logica ancora più folle se si considera che agli stessi comuni viene richiesto un forte aumento dei contributi a fronte di un netto taglio dei servizi”.

“Un’impostazione che scarica tutto il peso sui Comuni, con ricadute insostenibili per tutti e soprattutto per quelli delle aree interne che non hanno alternative al trasporto pubblico su gomma se non (per chi può permetterselo) utilizzare i mezzi privati o subire un “deficit di mobilità” se si tratta di cittadine e cittadini in difficoltà – chiude la nota –

A tutto ciò si deve aggiungere la distanza e il distacco che i Sindaci hanno percepito in questi due giorni di incontri non potendosi confrontare né con il Sindaco metropolitano né col presidente di Amt e dovendo acquisire un “pacchetto” di decisioni di fatto già deciso e imposto dall’alto”.