Amt, Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Faisa Cisal: “No al ricorso al mercato per i servizi nell’entroterra”

Genova. Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno espresso forte preoccupazione per le posizioni di alcuni Comuni della provincia di Genova che hanno ipotizzato il ricorso al mercato per l’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale.

I sindacati ricordano che i singoli enti locali non possono decidere autonomamente il ricorso al mercato. Tale passaggio richiederebbe infatti la messa in discussione, da parte della Città Metropolitana, dell’attuale affidamento in house ad AMT e la successiva indizione di una gara. Pur comprendendo la volontà dei Comuni di difendere i servizi per i cittadini, i rappresentanti dei lavoratori sottolineano che l’attuale situazione finanziaria di AMT deriva da decisioni stratificate nel tempo, tra cui l’estensione delle coperture oltre i livelli minimi senza le necessarie risorse economiche strutturali.

“È evidente che un eventuale ricorso al mercato non possa essere deciso autonomamente dai singoli Comuni, ma richiederebbe, a monte, la messa in discussione dell’attuale affidamento in house ad AMT da parte della Città Metropolitana e, successivamente, l’indizione di una gara – si legge nella nota – Una prospettiva che come FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti e FAISA CISAL non condividiamo”.

“Per scongiurare il fallimento e ripristinare l’equilibrio economico-finanziario dell’azienda, è stato approvato un Piano Industriale che prevede la riduzione di circa un milione di chilometri di servizio, riallineando la produzione ai valori del Contratto di Servizio – dicono le sigle sindacali che chiedono alla Città Metropolitana e ai Comuni del territorio – di assumersi la responsabilità di sostenere il percorso di risanamento ed evitare iniziative che possano indebolire l’azienda, ricordando che il trasporto pubblico locale rappresenta un servizio pubblico essenziale da tutelare e rilanciare”.