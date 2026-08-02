Amichevoli Genoa: il goal di Colombo stende il Leicester, i prossimi impegni dei rossoblù

Il Genoa prosegue la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali. In Inghilterra, la squadra di mister Daniele De Rossi ha battuto 1-0 il Leicester City, squadra leggendaria per la vittoria della Premier League nel 2016 con Claudio Ranieri ma ora impegnata il League One, terza divisione. Gli inglesi sono leggermente più avanti nella preparazione visto che inizieranno il campionato il 15 agosto.

Colombo ha segnato il goal della vittoria nel secondo tempo. Il nuovo acquisto Meichtry ha confezionato l’assist per il centravanti rossoblù. Il Genoa è sceso in campo nel primo tempo con Bijlow, Marcandalli, Otoa, Puczka, Ellertsson, Baldanzi, Masini, Doumbia, Norton-Cuffy, Havel, Vitinha, mentre nel secondo tempo il Grifone ha iniziato con Stolz, Doucoure, Vogliacco, Klisys, Sabelli, Frendrup, Amorim, Wiafe, Martin, Meichtry, Colombo. Presenti in distinta anche Sommariva, Mihelsons, Vasquez, Barbini, Zulevic.

Questo il commento del club sull’amichevole: “Vinciamo con il minino scarto sul terreno di gioco. Vinciamo sugli spalti con il supporto di ugole da pub. E’ calcio d’agosto da prendere con le pinze. Però. Il primo test della tournée impacchetta un successo che dà morale e allunga l’imbattibilità. Una prova a due facce. Macchinosi e poco incisivi nella prima parte, con la capacità di restare uniti e soffrire. Molto meglio dopo l’intervallo per fisicità, con la propensione a sfruttare gli spazi e attaccare l’area. La decide Colombo, su assist di Meichtry, entrambi in palla, con una percussione centrale che va in buca. Gol. Costruiamo altre due opportunità nitide nel secondo tempo, sempre con quei due nel ruolo di finalizzatori. Per il Leicester si contano un paio di tentativi di Cullen ed Evans, disinnescato da un bel riflesso di Stolz. Al tabellino del primo tempo rimane invece incollata la determinazione a fare argine, insieme alla percezione di cadere nella trappola del off-side. Sudiamo freddo, ma la scampiamo, grazie alla difesa, un pizzico di imprecisione e a Bjilow, sulle conclusioni di Braybrooke, Cullen, Joseph e Nelson. We will see”.

I prossimi impegni del Genoa

Il prossimo impegno sarà l’amichevole del 4 agosto contro il Bournemouth. Si alza il livello visto che gli avversari giocano in Premier League. Una volta tornati a Genova, i rossoblù saranno impegnati sabato 8 agosto alle 18,30 al Ferraris nel Trofeo Spagnolo contro il Deportivo La Coruña. Il primo match ufficiale sarà in casa in Coppa Italia il 16 agosto alle 18,30. L’avversaria uscirà fuori dalla sfida tra Ascoli e Potenza. Il primo match di campionato sarà in casa contro il Napoli sabato 22 agosto alle 20,45 (qui il calendario completo della Serie A).

Tema punta centrale

Per settimane il Genoa ha provato a sondare la Roma per Dovbyk. Che sarebbe piaciuto molto a De Rossi visto che lo conosce bene. Lo aveva infatti voluto lui quando allenava i giallorossi. L’attaccante ucraino è però andato al Bologna. Ora, diverse testate nazionali parlano di una possibile nuovo pista per il ruolo di centravanti. Il nome è quello di George Ilhenikena Nell’ultimo anno, ha giocato nell’Al-Ittihad come l’ultimo innesto Mitaj. In passato ha indossato la maglia del Monaco. I numeri non sono quelli del bomber implacabile, ma potrebbe essere utile per la sua esperienza internazionale – ha segnato il Champions contro il Barcellona – e avere ampi margini di crescita essendo un classe 2006.