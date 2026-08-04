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Passivo pesantissimo

Amichevoli Genoa: i rossoblù incassano 10 goal in 120 minuti contro il Bournemouth

La partita disputata a porte chiuse si è svolta in quattro tempi da mezzora ciascuno

Mikael Ellertsson

Il Genoa perde tutti e quattro i mini-tempi da mezzora dell’amichevole a porte chiuse contro il Bournemouth per un passivo totale pesantissimo di 10 a 1. Gli avversari giocheranno in Premier League e a livello di preparazione non dovrebbero esserci grosse differenze tra le due squadre visto che il massimo campionato inglese inizierà, come la Serie A, nel penultimo weekend di agosto.

Il Genoa ha perso i tempi 1-0, 3-1, 3-0 e 3-0. L’unico goal segnato dai rossoblù porta la firma di Ellertsson. De Rossi ha schierato la squadra con il 3-5-2 optando per due schieramenti iniziali, uno per i primi 60 minuti e il secondo per l’altra metà del tempo di gioco.

Le formazioni dei primi due tempi

GENOA (3-5-1-1) Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Amorim, Frendrup, Ellertsson, Mitaj; Baldanzi; Colombo. All. De Rossi.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1) Dennis; Aarons, Diakité, A.Silva, Truffert; Scott, Toth; Rayan, Kluivert, Gannon- Doak; Evanilson. All. Rose

Le formazioni del secondo e del terzo tempo

BOURNEMOUTH (4-2-3-1) Forster; Silva, Diakhite, Cook, Scott ; Tavernier, Rees-Dottin;
Adli, Smith, Brooks; Jebbison

GENOA (3-5-2) Stolz; Doucouré, Klysis, Puzcka; Sabelli, Wiafe, Masini, Doumbia, Martin;
Zulevic, Vitinha.

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