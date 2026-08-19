Alopecia areata, a Genova un incontro per chi è colpito da questa patologia

Genova. L’alopecia areata è una patologia autoimmune che colpisce migliaia di persone in Italia e nel mondo, manifestandosi con la perdita improvvisa di capelli e talvolta di peli corporei. Non si tratta di una semplice condizione estetica, ma di una patologia che tocca profondamente l’identità, l’autostima e la vita quotidiana di chi ne soffre e delle loro famiglie. Parlare di questa malattia significa fare luce su aspetti clinici e psicologici spesso poco compresi dall’opinione pubblica, che finisce per accompagnare la condizione con pregiudizi, imbarazzo e incomprensioni.

Per rispondere al bisogno di informazione, ascolto e confronto, l’associazione ANAA ODV organizza un importante appuntamento a Genova dedicato interamente all’alopecia areata. L’incontro rappresenta una risorsa fondamentale per chi vive ogni giorno con questa malattia imprevedibile e cerca un punto di riferimento sicuro e competente.

L’evento si terrà il giorno 5 settembre 2026 a Genova e si svolgerà dalle ore 10.30 alle 17.00. Promosso da ANAA ODV, ovvero l’Associazione Nazionale Alopecia Areata, l’incontro intende riunire in un unico spazio pazienti, famiglie e professionisti sanitari. L’obiettivo principale è superare i confini del consulto medico tradizionale per creare una vera e propria comunità di supporto. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano conoscere meglio l’alopecia areata, compresi familiari e cittadini interessati. Per partecipare è necessario effettuare la propria adesione attraverso il link tgr.li/22BP.

Il programma della giornata prevede momenti diversificati per affrontare la condizione a trecentosessanta gradi. Durante la mattina e nel corso del pomeriggio, medici ed esperti della salute illustreranno le novità relative alla patologia, spiegando i meccanismi autoimmuni che la scatenano e le opzioni terapeutiche disponibili. Accanto alle sessioni informative di carattere scientifico, ci saranno ampi spazi dedicati al confronto informale. I partecipanti avranno l’opportunità di porre domande dirette ai medici, raccontare la propria esperienza e ascoltare le storie di altre persone che affrontano le medesime sfide quotidiane.

Un’attenzione del tutto particolare sarà riservata ai più giovani. L’alopecia areata può insorgere a qualsiasi età, ma quando colpisce bambini e adolescenti l’impatto emotivo sul percorso di crescita e sulle relazioni scolastiche e sociali può rivelarsi estremamente delicato. Per questo motivo l’organizzazione ha previsto uno spazio appositamente pensato per bambini e ragazzi, dove si terranno attività creative e iniziative mirate a promuovere l’inclusione, la serenità e il senso di appartenenza.

ANAA ODV opera da oltre venti anni sul territorio nazionale per promuovere la corretta informazione sull’alopecia areata, sostenere i pazienti nel loro percorso di cura e sensibilizzare la società civile sugli aspetti sanitari, sociali ed emotivi legati alla malattia. Con questa giornata genovese, l’associazione conferma il proprio impegno nel garantire che nessuna persona colpita da alopecia areata debba sentirsi sola o non ascoltata.