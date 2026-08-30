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Quarto giorno

Alluvione in Nepal, il rapallese Marco Ratto ancora disperso. La sindaca: “Dobbiamo continuare a sperare”

Gli ultimi contatti con la compagna Monica, poi il silenzio. Lo sgomento dei concittadini: "Una persona buona, preghiamo che torni subito da noi"

Generico agosto 2026

Rapallo. Ancora nessuna notizia di Marco Ratto, il 54enne gioielliere di Rapallo disperso insieme ad altri due italiani nella spaventosa alluvione al confine tra Nepal e Tibet lo scorso 26 agosto. Il suo nome è ancora presente nell’elenco fornito dalle autorità nepalesi insieme a quelli di Patrizia Marziale e Luca Barachini, una coppia di turisti itali-svizzeri.

Nella serata di sabato la sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci è tornata a parlare sui social: “Le ore passano e il tempo sembra farsi più pesante, ma proprio ora dobbiamo continuare a sperare e a pregare, ognuno secondo la propria sensibilità, senza perdere la fiducia. Continuo a restare in contatto con i familiari di Marco, in punta di piedi e nel massimo rispetto del loro dolore, portando con me l’abbraccio silenzioso e la speranza di tutta Rapallo. Il giorno prima aveva sottolineato: “Si deve continuare a parlare di Marco al presente“.

Gli ultimi contatti sono avvenuti con la compagna Monica, alla quale aveva mandato alcune foto del viaggio. Poi il silenzio, da parte sua e di tutto il gruppo internazionale con cui Ratto stava realizzando il suo sogno di esplorare il Nepal. Una meta che rappresentava pienamente il suo spirito avventuroso e sportivo, amante della montagna, abituato a raggiungere mete lontane e impegnative.

Marco Ratto è molto conosciuto in paese grazie alle attività di gioielleria e orologeria della famiglia: lui gestisce quella di piazza Cavour con la compagna, la sorella Daniela si occupa invece del negozio in galleria Montallegro.

E sono tanti in queste ore i messaggi di apprensione, dolore e speranza che arrivano dai concittadini rapallesi. “Ero nel loro negozio martedì”, testimonia Raffaella Repetto che esprime “una preghiera affinché venga ritrovato” e incoraggia i suoi “stimatissimi” familiari. “In momenti come questo ti rendi veramente conto di quanto possa mancarti una persona cara, un vero amico – scrive Maria Paola Traverso -. Una persona davvero buona, sempre pronta ad aiutare gli altri senza chiedere mai nulla in cambio. L’educazione pura, il rispetto per il prossimo e quella disponibilità che ti rendevano una persona speciale. Smetti di camminare e torna subito da noi, perché Rapallo non sarà mai più la stessa senza di te”.

Intanto il bilancio, contando anche quello della Cina, è salito a 750 morti e oltre 3mila dispersi. I soccorritori lavorano senza sosta nella speranza di trovare altre persone intrappolate nell’inferno di fango e sotto gli edifici crollati. E arrivano storie che riaccendono le speranze, come quella di una bambina di sei anni tratta in salvo a Timure, in Nepal, rimasta sepolta tra le macerie per circa 60 ore: gli agenti della polizia hanno sentito le sue grida e l’hanno tirata fuori.

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