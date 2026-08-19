Allerta gialla su Genova e la Liguria per giovedì 20 agosto: rischio di grandine e trombe d’aria

Liguria. L’antipasto lo abbiamo avuto già questa mattina, con scrosci di pioggia improvvisi e a macchia di leopardo soprattutto sul centro della Liguria ma domani le cose si fanno serie: Arpal, il centro meteo idrologico di protezione civile regionale, ha emesso l’allerta gialla per giovedì 20 agosto per il centro levante (zone B, C ed E) dalle ore 10 alle 23:59.

“L’arrivo di fresche correnti atlantiche in quota determinerà un progressivo aumento dell’instabilità sulla nostra regione – spiegano da Arpal – assisteremo a un deterioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla mattinata di domani, con rovesci e temporali sparsi che potrebbero risultare anche di forte intensità”.

Non si verificherà, tuttavia, il transito di una perturbazione ben organizzata: “Questo comporterà una forte incertezza sulle tempistiche esatte e sulla precisa localizzazione dei fenomeni più intensi”, avvertono i previsori.

Pur in un contesto di elevata incertezza, il quantitativo di energia e umidità disponibile è notevole. Saranno quindi possibili: piogge forti con cumulate localmente elevate in breve tempo, grandinate di piccole o medie dimensioni, e trombe marine lungo le coste e in mare aperto.

Allerta gialla, la situazione meteo e le previsioni

Dopo una probabile breve tregua delle precipitazioni nella sera/notte di giovedì, si attende un nuovo peggioramento per venerdì con piogge anche intense e mareggiata.

Lo scenario sarà meglio definito domani: sarà quindi necessario seguire passo passo gli aggiornamenti.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In queste ore la conferma di un cambio di passo nelle previsioni è confermata anche dal bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore: Genova da “bollino verde” sia domani sia venerdì.