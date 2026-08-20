Maltempo, Arpal emette l’allerta arancione per domani 21 agosto: attiva dalle 3 di notte alle 15

Liguria. L’andamento dell’evoluzione meteo nelle prossime ore e le forti precipitazioni che già questa mattina hanno messo sotto stress il territorio del centro e del levante della Liguria hanno portato Arpal, il centro meteo idrologico di protezione civile regionale, a emettere uno stato di allerta arancione per temporali – il massimo grado per questo tipo di evento meteo – che sarà attivo dalle 3 alle 15 di domani, venerdì 21 agosto, ancora sul centro levante della Liguria. Prosegue, fino ad allora, lo stato di allerta gialla, che poi tornerà dopo la chiusura dell’arancione – salvo altri aggiornamenti – fino alle ore 17 di domani. Inoltre allerta gialla estesa sul ponente della Liguria a partire dalle 15 di oggi fino alle 15 di domani 21 agosto.

Una notizia che non arriva del tutto inattesa e che anzi, fa tirare almeno per oggi un respiro di sollievo: la protezione civile regionale, insieme ai previsori, da questa mattina era riunita per valutare la portata della perturbazione e, vista la formazione di temporali v-shaped e autorigeneranti, si temeva che il colore arancione potesse arrivare anche prima. Ad ogni modo, seppure rinviata di qualche ora, l’allerta è massima.

Gli effetti potenziali di piogge forti e localizzate si sono già visti sul Tigullio e su Genova questa mattina con disagi, allagamenti e tempeste di fulmini e permangono sulla Liguria condizioni di forte instabilità.

Già prima che scattasse l’allerta, attorno all’alba – spiegano da Arpal – un temporale ha interessato il Tigullio facendo registrare 103 millimetri di pioggia in un’ora a Chiavari. “Per tutta la mattina si sono sviluppate diverse celle temporalesche all’interno di una linea di instabilità che ha attraversato la nostra regione”, spiegano i previsori.

“Si è trattato di fenomeni poco estesi ma particolarmente intensi, che si sono originati sul mare e si sono spostati verso l’entroterra per esaurirsi causando allagamenti localizzati – continuano da Arpal – questa situazione ci accompagnerà per tutta la giornata di oggi, con precipitazioni anche molto forti ma di durata relativamente breve, si prevede la possibilità di trombe marine lungo la costa”.

Ma è tra la notte di oggi e la tarda mattinata di domani che è invece atteso un nuovo passaggio perturbato, questa volta più organizzato e in grado di interessare l’intera regione. “Ci saranno precipitazioni anche molto intense e più persistenti soprattutto sul centro-levante e sull’alta Toscana”, dicono da Arpal.

Attenzione anche ai venti: attese improvvise forti raffiche di vento superiori agli 80 km/h, mare molto mosso e grandinate con chicchi di piccole e medie dimensioni.