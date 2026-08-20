Genova. Scattano le misure di sicurezza disposte dal Centro Operativo Comunale in vista dell’allerta arancione per temporali che scatterà alle 3 della notte tra giovedì e venerdì, restando in vigore sino alle 15 di venerdì.

Per tutta la durata dell’allerta arancione prosegue il monitoraggio dei principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Allerta arancione: chiusi parchi, cimiteri, mercati e musei

Da domani mattina, per motivi precauzionali, è disposta la chiusura di parchi, giardini e cimiteri su tutto il territorio comunale e i musei e biblioteche posti al loro interno, con ordinanza sindacale in itinere.

Chiusi i mercati di via Isonzo e Pontedecimo, in quanto collocati in zona di massima esondabilità (P3), con ordinanza sindacale in itinere.

Resteranno chiusi: Il Museo della Lanterna, la Cripta Monumento ai Caduti, la Biblioteca Civica Benzi, la Biblioteca Civica F. D. Guerrazzi, la Biblioteca Civica Bruschi Sartori, la Biblioteca Civica L.A. Cervetto, la Biblioteca Civica Francesco Gallino, la Biblioteca Civica Lercari, il Museo di Archeologia Ligure, il Museo di Arte Orientale Chiossone, le Raccolte Frugone, il Castello D’Albertis, la Villa Storica Luxoro, il Museo Certosa, i Giardini pertinenziali di Palazzo Bianco e Tursi, i Giardini pertinenziali della Biblioteca Berio e il Chiostro di S. Andrea.

Fino al termine dell’allerta meteo restano chiusi i sottopassi pedonali.

Le modifiche per i tagliandi Blu Area

Durante il periodo di allerta i possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi) che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e i possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, in concomitanza dello stato di allerta arancione possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.

La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area (che dovranno esporre la carta di circolazione, in originale o in copia).

È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli inadempienti:

– su entrambi i lati di via Pontetti, fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo

– in via Percy Bysshe Shelley, tratto compreso tra il civico 161 e l’intersezione con via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79.

Vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Alcune delle sirene d’allarme collocate in prossimità dei rivi San Pietro (Pra’), Torbella, Fegino, Mermi, Fereggiano e Bisagno potrebbero non funzionare in maniera corretta. I dispositivi di monitoraggio e vigilanza sono comunque attivi, sia da remoto che in loco, attraverso una presenza ancor più capillare sia della Polizia Locale che della Protezione Civile.

Le modifiche al servizio Amt

Durante lo stato di allerta meteo idrogeologica arancione, dalle 3 alle 15 di venerdì 21 agosto, sono in atto i seguenti provvedimenti per il servizio Amt urbano di Genova:

– la metropolitana è in servizio sull’intera tratta Brin-Brignole; restano chiusi, fino a cessata allerta arancione, i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa;

– la stazione metro di Brignole è accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Nel caso di emissione dello stato di allerta rossa, la metropolitana sarà in funzione solo sulla tratta Brin-De Ferrari;

– per tutta la durata dell’allerta arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l’ascensore di Quezzi restano chiusi.

Le raccomandazioni ai cittadini

Il Comune raccomanda anche ai cittadini di tenere a casa in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica, di proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati e di spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti.

A questo si aggiungono le richieste di tenersi informati, limitare gli spostamenti, fermarsi in un luogo sicuro evitando le zone della città maggiormente soggette ad allagamenti: sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle e in generale tutte le zone più basse della città, e non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando sempre l’uso dell’ascensore.