Allerta arancione, scatta la chiusura della galleria sull’Aurelia ad Arenzano

Arenzano. Con l’entrata in vigore dell’allerta arancione, emanata sulla provincia di Genova dalle 3 alle 15 di venerdì 21 agosto, scatta la chiusura al traffico della galleria Pizzo, lungo la strada statale Aurelia, nel territorio comunale di Arenzano.
La chiusura interesserà la tratta compresa tra il km 547+500 e il km 547+900, in entrambe le direzioni di marcia, e resterà in vigore fino alla cessazione dell’allerta meteo.
Il provvedimento viene adottato in via precauzionale in relazione alle condizioni di sicurezza della tratta, interessata in passato da fenomeni franosi.
Durante la chiusura, il traffico sarà deviato sulla A10 tra i caselli di Arenzano e Genova Pra’.