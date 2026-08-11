Addio all’albero “cadavere” di piazza Corvetto

Genova. È stato alla fine abbattuto e rimosso il grande albero ormai morto che da anni campeggiava in piazza Corvetto, sopra il cantiere del nodo ferroviario Rfi.

L’albero era stato spostato di qualche metro e ripiantato proprio per consentire l’allestimento e le lavorazioni di cantiere, ma non ci era voluto molto prima che morisse. È stato per lungo tempo transennato e retto da una serie di tiranti, alla luce del rischio cedimento, ed era stato al centro di una battaglia degli ambientalisti contro il taglio delle alberature.

Alla fine nell’aiuola è rimasto soltanto il ceppo, a ricordare un’operazione molto osteggiata e criticata, e per cui era intervenuta anche Italia Nostra.