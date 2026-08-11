  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Morto due volte

Addio all’albero “cadavere” di piazza Corvetto

Era stato spostato di qualche metro e ripiantato proprio per consentire l’allestimento e le lavorazioni di cantiere, ma era morto poco dopo

albero corvetto

Genova. È stato alla fine abbattuto e rimosso il grande albero ormai morto che da anni campeggiava in piazza Corvetto, sopra il cantiere del nodo ferroviario Rfi.

L’albero era stato spostato di qualche metro e ripiantato proprio per consentire l’allestimento e le lavorazioni di cantiere, ma non ci era voluto molto prima che morisse. È stato per lungo tempo transennato e retto da una serie di tiranti, alla luce del rischio cedimento, ed era stato al centro di una battaglia degli ambientalisti contro il taglio delle alberature.

Alla fine nell’aiuola è rimasto soltanto il ceppo, a ricordare un’operazione molto osteggiata e criticata, e per cui era intervenuta anche Italia Nostra.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.