Alba di Ferragosto a villa Pallavicini: apertura straordinaria per ammirare il sole dal Castello del Capitano

Genova. Sabato 15 Agosto 2026 ore 4.30 del mattino: Il Parco di Villa Durazzo Pallavicini apre eccezionalmente i suoi cancelli per una passeggiata insieme alla Direttrice, Silvana Ghigino, per ammirare il sorgere del sole al Castello del Capitano.

Una sola volta l’anno il Parco ospita un numero limitato di persone che desiderano sperimentare una passeggiata all’interno del Parco all’alba: un evento eccezionale per attraversare i viali in solitaria e nella pace delle prime ore del mattino. Si entrerà con il buio per poter ammirare il sorgere del sole dal Castello del Capitano che da un paio d’anni ha potuto riaprire all’ingresso del pubblico la Sala degli Stucchi con il nuovo pavimento a mosaico di nuovo calpestabile. Si potranno ammirare i colori del viola e del blu delle vetrate colorate, riflessi sul nuovo pavimento, ricostruito fedele all’originale con 500 mila nuove tessere di mosaico.

La biglietteria aprirà alle 4.15 del mattino e si partirà alle 4.30 per avventurarsi alla scoperta del percorso del Parco in quel momento in cui la luce del sole deve ancora sorgere. Si giunge fino al Castello del Capitano dove si ammirerà l’alba dal punto più alto e panoramico del Parco. Si riprenderà poi il cammino per chiudere l’anello del percorso esoterico-filosofico, passando per Lago Grande e Giardino di Flora. Alle 7.30, proprio come se ci si trovasse ad essere degli abitanti della Villa, la colazione sarà offerta dalla Direzione presso il Bistrot interno al Parco, La Casa delle Tortore. Il Parco aprirà poi regolarmente al pubblico a partire dalle ore 10, secondo il tradizionale orario festivo 10-19 (ultimo ingresso h.18).