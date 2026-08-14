Alassio, sul Muretto la firma della campionessa del mondo di scherma Gaia Caforio

Alassio. Nella giornata di ieri, giovedì 13 agosto, la campionessa mondiale Gaia Caforio, 23 anni, spadista torinese dell’Aeronautica Militare, ha apposto la propria firma sulla piastrella a lei dedicata destinata al Muretto di Alassio.

Un riconoscimento arrivato a pochi giorni dalla conquista della Medaglia d’oro ai Campionati del Mondo di scherma di Hong Kong nella spada femminile a squadre. Per la giovane atleta torinese, da sempre legata con la sua famiglia ad Alassio, si tratta del primo oro mondiale della carriera, al termine della finale contro l’Estonia. Un successo storico per la spada femminile italiana, tornata sul gradino più alto del podio mondiale 17 anni dopo l’oro di Antalya conquistato nel 2009.

La cerimonia di firma si è svolta alla presenza del vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri, di Angela Berrino, in rappresentanza della Fondazione Mario Berrino per il Muretto di Alassio, e dei famigliari della campionessa, i quali hanno ricevuto dal vicesindaco una pergamena ufficiale del Comune di Alassio per la loro fedeltà alla Città del Muretto, che da sempre scelgono quale meta delle loro vacanze.