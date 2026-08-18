Al Galata Museo del Mare proseguono gli appuntamenti di “Notte di Mare e Memorie”

Genova. Un museo cambia volto quando arriva la sera e si spengono le luci. È da questa idea che nasce “Notte di Mare e Memorie”, il ciclo di visite serali del Galata Museo del Mare che invita il pubblico a esplorare il percorso museale attraverso un’esperienza unica e immersiva, dove il racconto storico si intreccia con l’atmosfera suggestiva degli spazi illuminati dalla sola luce delle torce. Dopo il successo di pubblico dei primi appuntamenti, l’iniziativa prosegue con altre due serate, in programma sabato 22 agosto e sabato 12 settembre.

Con “Vita a bordo del Brigantino”, sabato 22 agosto il pubblico sarà accompagnato alla scoperta della dura quotidianità degli equipaggi dell’età della vela: sessanta giorni di navigazione tra Genova e La Plata per conoscere come vivevano, lavoravano, dormivano e mangiavano i marinai impegnati nelle lunghe traversate oceaniche.

Il ciclo si concluderà sabato 12 settembre con “Vita a bordo del Piroscafo delle Migrazioni”, un viaggio a bordo del Città di Torino diretto a Buenos Aires, per rivivere attraverso voci e racconti l’esperienza dei migranti italiani che affrontavano la traversata dell’Atlantico, tra speranze, difficoltà e il sogno di una nuova vita.

Un’esperienza che unisce divulgazione storica e coinvolgimento narrativo, facendo emergere storie, personaggi e vicende che hanno segnato il rapporto tra Genova, il mare e le grandi rotte della navigazione. Con questa iniziativa il Galata Museo del Mare amplia la propria proposta culturale estiva, offrendo un modo originale di conoscere il patrimonio del museo attraverso un linguaggio coinvolgente e un’esperienza di visita diversa dal solito.