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Violenza

Spray al peperoncino su un bus Amt notturno, ventenne finisce al pronto soccorso

Caos a bordo di un mezzo della linea 618 dove alcuni ragazzini si sono sfidati. L'autista ha fermato il mezzo, fatto scendere i passeggeri e chiamato le forze dell'ordine

bus amt sera notte

Genova. Un ragazzo di 22 anni è finito al pronto soccorso del San Martino dopo essere stato aggredito con dello spray urticante a bordo di un autobus Amt della linea 618, una linea nottura.

I fatti sono avvenuti nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 agosto nell’ambito di una lite tra alcuni minori stranieri non accompagnati.

A causa dello spray al peperoncino diffuso all’interno del veicolo – che aveva i finestrini chiusi per via dell’impianto di condizionamento – anche alcuni passeggeri hanno iniziato a tossire: l’autista del bus ha dovuto fermare il mezzo all’altezza di Brignole e ha chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della questura, con le volanti, sia la polizia locale, oltre a un’ambulanza. I ragazzi sono stati identificati.

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