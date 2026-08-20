Aggredisce una poliziotta durante un controllo, in manette 22enne

Genova. Un giovane di 22 anni è stato arrestato dopo avere aggredito una poliziotta durante un controllo e avere cercato di rubarle il taser.

È successo in via Cechov, a Begato. Gli agenti delle volanti stavano facendo un controllo nei pressi degli alloggi popolari quando hanno incrociato il 22enne, cittadino tunisino, in compagnia di un altro ragazzo minorenne. Hanno chiesto i documenti, ma i due hanno reagito con violenza prendendo di mira la poliziotta e cercando di prenderle anche lo spray al peperoncino.

Alla fine entrambi sono stati bloccati, e il 22enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.