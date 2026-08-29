Genova. Tragedia questa mattina a Bogliasco, dove una persona è affogata in mare a pochi metri dalle scogliere del borgo, dalla spiaggia sotto la chiesa. Un’altra persona è stata recuperata dai sommozzatori dei vigili del fuoco e portata in salvo.

Secondo le prime informazioni – ancora da confermare – poco prima delle 10 un giovane bagnante avrebbe segnalato difficoltà a tornare a riva: a quel punto un’altra persona si sarebbe buttata in acqua per soccorrerlo. Ma le onde non hanno fatto sconti: entrambi sono rimasti bloccati in mare, vicino agli scogli.

Immediato è scattato l’allarme, con alcuni bagnini di altre spiagge che sono accorsi per tentare il difficile recupero. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, con sommozzatori e elicottero, una motovedetta della guardia costiera e, a terra, i medici del 118. Secondo quanto riferito dai soccorritori, una di queste due persone – al momento non è noto se il bagnante inizialmente in difficoltà o il primo soccorritore – sarebbe affogata mentre l’altra persona è stata recuperata e portata a riva, dove è stata assistita da medici.

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