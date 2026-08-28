Affitti brevi, agenti immobiliari e Regione Liguria insieme contro l’abusivismo e le truffe sulle case vacanza

Genova. Il settore degli affitti brevi e delle case vacanza rappresenta ormai una colonna portante dell’economia turistica ligure e in particolare nell’entroterra. Tuttavia, la crescita di questo mercato ha portato con sé anche il problema delle truffe online a danno dei turisti anche in questo settore. Per parlare di questo fenomeno e tutelare l’immagine del territorio, la FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) ha incontrato a Genova l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi. “Tema dell’incontro – spiega il presidente regionale di Fiaip Liguria Fabio Becchi – è stata la valorizzazione degli Aaut iscritti regolarmente al Cin che sono una realtà significativa dell’offerta turistica e la ferma condanna di quelli abusivi che non danneggia soltanto l’immagine di una regione ai primi posti dell’ospitalità nazionale ma minano la concorrenza leale verso gli agenti immobiliari che operano nel rispetto delle regole e delle normative vigenti”.

“Quello di oggi è stato un incontro proficuo con Fiaip con cui abbiamo trattato il tema dell’abusivismo e della concorrenza sleale. Gli Aaut liguri autorizzati sono più di 40 mila e sono una realtà regolata dal gennaio 2025 tramite l’introduzione del codice nazionale Cin voluto dal Governo in continuità con quanto la Regione avevamo già fatto con il codice Citra. Gli Aaut completano l’offerta turistica specialmente in località dell’entroterra in cui non sono presenti strutture alberghiere valorizzando quindi tutto il territorio regionale”, commenta l’assessore Luca Lombardi.

Durante l’incontro Fabio Becchi e Alessio Bellinghieri, presidente provinciale FIAIP per il collegio di Imperia e con delega regionale al settore turistico hanno sottolineato che i soggetti preposti “proseguano ad effettuare controlli severi ed efficaci sia sul territorio a cominciare dall’azione, ancor più stringente, delle credenziali ufficiali per fermare il fenomeno degli annunci illegali sia sulle piattaforme on line per difendere i turisti da annunci fantasma e caparre versate a finti proprietari sulle piattaforme online”. Per la FIAIP, affidarsi a intermediari abilitati e agenti immobiliari qualificati costituisce il primo scudo protettivo per proprietari e ospiti. “Garantire la trasparenza e la legalità non significa frenare il turismo, ma valorizzarlo”, è il messaggio emerso dal tavolo istituzionale. Bellinghieri si è poi soffermato sull’importanza degli affitti brevi “essenziali soprattutto per i paesi e borghi dell’entroterra dove sussiste la carenza di alberghi e residence. I numeri sono in crescita e rappresentano un altro elemento caratterizzante dell’offerta turistica per chi decide di soggiornare lontano dalla costa». Lo stesso Bellinghieri si è anche soffermato sul problema delle case per studenti universitari. «A Imperia – ha detto – stiamo facendo un lavoro fondamentale nella ricerca di soluzioni per sopperire alla estenuante ricerca di alloggi da parte dei ragazzi che da fuori provincia e regione si trasferiscono nel capoluogo della Riviera per motivi di studio”.