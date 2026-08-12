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Confronto

Aeroporto di Genova, tavolo con i sindacati il 17 agosto per la situazione della Fc Handling Genova

La Uiltrasporti aveva denunciato gravi carenze di personale, turni sfiancanti e mancanza di dpi

Uiltrasporti

Genova. L’Aeroporto di Genova ha aver aperto un tavolo di confronto sulle condizioni di lavoro del personale impiegato dalle società appaltatrici nelle attività di carico e scarico bagagli e pulizia aeromobili e ha convocato le parti per il prossimo lunedì 17 agosto.

Nei giorni scorsi la Uiltrasporti aveva denunciato “gravi carenze organizzative e strutturali: insufficienza di personale, turni massacranti, carichi di lavoro sempre più pesanti e una cronica mancanza di adeguato abbigliamento da lavoro e Dpi”.

Di ieri la comunicazione che FC Handling Genova aveva inviato dalla sede centrale un ‘sergente di ferro’ “per spremere gli operai già sfiancati da turni massacranti e organici all’osso”, si leggeva nella nota. “Dopo le nostre denunce pubbliche ecco la risposta dell’azienda: più pressione, zero assunzioni”.

La risposta dell’Aeroporto è arrivata è arrivata nella serata di ieri: “La società di gestione aeroportuale non si è mai sottratta al confronto con le organizzazioni sindacali e alla ricerca, nell’ambito delle proprie funzioni, di soluzioni condivise a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Nel rispetto del proprio ruolo e delle responsabilità attribuite ai diversi soggetti che operano all’interno dello scalo, Aeroporto di Genova svolge le verifiche di propria competenza, considerando imprescindibili la tutela della salute e la sicurezza di tutte le persone che vi lavorano”.

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