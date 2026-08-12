Aeroporto di Genova, tavolo con i sindacati il 17 agosto per la situazione della Fc Handling Genova

Genova. L’Aeroporto di Genova ha aver aperto un tavolo di confronto sulle condizioni di lavoro del personale impiegato dalle società appaltatrici nelle attività di carico e scarico bagagli e pulizia aeromobili e ha convocato le parti per il prossimo lunedì 17 agosto.

Nei giorni scorsi la Uiltrasporti aveva denunciato “gravi carenze organizzative e strutturali: insufficienza di personale, turni massacranti, carichi di lavoro sempre più pesanti e una cronica mancanza di adeguato abbigliamento da lavoro e Dpi”.

Di ieri la comunicazione che FC Handling Genova aveva inviato dalla sede centrale un ‘sergente di ferro’ “per spremere gli operai già sfiancati da turni massacranti e organici all’osso”, si leggeva nella nota. “Dopo le nostre denunce pubbliche ecco la risposta dell’azienda: più pressione, zero assunzioni”.

La risposta dell’Aeroporto è arrivata è arrivata nella serata di ieri: “La società di gestione aeroportuale non si è mai sottratta al confronto con le organizzazioni sindacali e alla ricerca, nell’ambito delle proprie funzioni, di soluzioni condivise a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Nel rispetto del proprio ruolo e delle responsabilità attribuite ai diversi soggetti che operano all’interno dello scalo, Aeroporto di Genova svolge le verifiche di propria competenza, considerando imprescindibili la tutela della salute e la sicurezza di tutte le persone che vi lavorano”.