Litiga con un uomo al bar, lo segue sino casa e lo accoltella: 14enne fermato per tentato omicidio

Genova. Un 14enne albanese è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio nell’ambito delle indagini sull’accoltellamento di un uomo nel portone del suo palazzo, a Bolzaneto, avvenuto lo scorso giugno.

L’uomo, 52 anni, era stato soccorso dal figlio, che lo aveva trovato in un lago di sangue nel portone con una profonda ferita all’addome e che conosceva di vista il giovanissimo aggressore. Stando a quanto spiegato dalla vittima, ricoverata in codice rosso all’ospedale San Martino, poco prima aveva litigato in un bar con un ragazzo, una banale lite dai toni però molto accesi. Quando il 52enne era uscito dal bar per tornare a casa l’adolescente lo aveva seguito, raggiunto sul portone e accoltellato, per poi scappare a piedi.

All’arrivo delle volanti sul posto del ragazzo non c’era traccia. Le indagini successive però avevano consentito di identificare il ragazzo, che nel frattempo era partito per l’Albania. Giovedì gli agenti della polizia di frontiera lo hanno individuato durante un controllo in aeroporto riservato ai passeggeri provenienti da aree extra Schengen.

Il 14enne è stato bloccato e trasferito al Ferrante Aporti, il carcere minorile di Torino.