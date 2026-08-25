Abbonamenti Sampdoria, superata quota 20mila

Genova. Prosegue con successo la campagna abbonamenti della Sampdoria chiamata “Mia, tua, nostra”. Oggi, 25 agosto, la società ha comunicato di aver superato quota 20mila tessere staccate.
La campagna chiuderà alle ore 19 di venerdì 28 agosto, vigilia di Sampdoria – Juve Stabia, seconda giornata della Serie BKT 2026/27.
Si potranno sottoscrivere nuovi abbonamenti per Tribuna, Distinti e Gradinata Nord dello stadio “Ferraris”.
Le modalità di acquisto restano invariate: online, attraverso il circuito Ticketone, per evitare code ma soprattutto per poter dilazionare in 3 rate il costo dell’abbonamento grazie ai servizi offerti da PayPal o Klarna, con uno sconto del 10% rispetto ai prezzi applicati presso le rivendite Ticketone e a SampCity; presso le rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale o presso la biglietteria all’interno di SampCity, nel pieno centro cittadino (via XX Settembre 252r).