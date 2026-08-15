A Savignone continua la rassegna estiva “PulSAVIta”, ecco i prossimi appuntamenti d’agosto

Savignone. Il cuore di Savignone continua a battere forte con PulSAVIta, la rassegna estiva che sta richiamando tantissimo pubblico grazie a un ricco programma. Musica, teatro, gastronomia, cultura e tradizioni: l’estate in paese e nelle frazioni non si ferma.
Ecco i prossimi appuntamenti di agosto
Giovedì 20 agosto, alle ore 21:15, al Parco di Palazzo Fieschi va in scena la tragedia greca. Per la prima volta a Savignone un classico immortale: “Antigone” di Sofocle a cura di Kerkìs, Teatro Antico in Scena. Scritta nel V secolo a.c., Antigone racconta la storia di una giovane donna disposta a tutto pur di seguire la propria coscienza: sfida l’editto del re Creonte per dare sepoltura al fratello Polinice, considerato un traditore dallo Stato. È il conflitto eterno tra la legge degli uomini e la legge del cuore, tra il potere e la libertà di ribellarsi in nome della giustizia. Un appuntamento imperdibile per vivere la potenza di un mito che, a 2500 anni di distanza, continua a parlarci.
Regia: Christian Poggioni
Con: Roberto Bernasconi, Benedetta Drago, Matteo Fasolini, Francesca Ferrari e cast
Ingresso libero.
Venerdì 22/8 – ore 19:00 – Frazione Gabbie Superiori:
Festa dell’emigrante
Cucina sudamericana con asado ed empanadas.
Live con i Sonidos de Buenos Aires del gruppo “Baires Ensemble”: Paolo Ballardini, Gianluca Campi, Alfredo Vandresi.
Per prenotazioni cena: 327 217 7867
Sabato 22/8 – ore 18:00 – Biblioteca Elvezio Balabbio
Incontri in Biblioteca “Piccola storia della fotografia” a cura di Sandro Battigelli
Sabato 22/8 – ore 21:15 – Piazza Italo Ghelfi
Tributo ai Pink Floyd con il gruppo “Echoes”
Sabato 22/8 – ore 19:00 – Frazione Sorrivi serata Gastronomica con Farinata e altre specialità genovesi
Musica dal vivo con il trio “Rosy Band”